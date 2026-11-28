i REUTERS Ärger im Silicon Valley Apple gegen ChatGPT – KI-Kampf der Giganten eskaliert Der Streit zwischen Apple und OpenAI eskaliert. Der ChatGPT-Entwickler wirft dem iPhone-Konzern Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vor. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Kampf um die Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz (KI) werden die Bandagen immer härter. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat am Freitag eine Gegenklage gegen Apple bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht.

Der Vorwurf: Der iPhone-Konzern soll Geschäftsgeheimnisse gestohlen und Zulieferer davon abgehalten haben, an künftigen Geräten von OpenAI mitzuarbeiten.

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Apple hatte bereits im Juli gegen OpenAI und zwei ehemalige Mitarbeiter geklagt. Der Konzern warf dem ChatGPT-Entwickler vor, Mitarbeiter abgeworben zu haben, um an geheime Technologien zu gelangen.

Ex-Mitarbeiter unter Verdacht

Nun dreht OpenAI den Spieß um. Im Mittelpunkt steht ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter, der sechs Monate für OpenAI arbeitete, bevor er zu Apple zurückkehrte. In dieser Zeit soll er Zugang zu vertraulichen Produktplänen erhalten haben.

"Angesichts des zeitlichen Ablaufs scheint es jetzt, dass der Diebstahl dieser Dokumente von Anfang an sein Grund gewesen sein könnte, zu OpenAI zu wechseln", heißt es in der Klage.

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Apple weist die Anschuldigungen zurück. "Die Gegenklage von OpenAI ist ein durchschaubarer Versuch, vom eigentlichen Inhalt der Klage von Apple abzulenken", teilte der Konzern mit.

OpenAI greift Apple an

Hinter dem Rechtsstreit steckt der Kampf um einen lukrativen Zukunftsmarkt. OpenAI entwickelt eigene elektronische KI-Geräte. Damit könnte das Unternehmen Apple "auf einem Gebiet übertreffen, das Apple als sein eigenes betrachtet".

Bereits 2025 hatte OpenAI das auf KI-Geräte spezialisierte Start-up io Products übernommen.

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400 Mitarbeiter wechselten zu OpenAI

Besonders brisant: Apple soll laut OpenAI auch nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern weiterhin auf deren private Geräte und Benutzerkonten zugreifen. Das ermögliche es dem Konzern, "ausscheidende Mitarbeiter zu überwachen und in die Falle zu locken".

Bisher seien bereits 400 Mitarbeiter von Apple zu OpenAI gewechselt. Mit seinem Vorgehen wolle der iPhone-Konzern weitere wechselwillige Angestellte einschüchtern, behauptet OpenAI.