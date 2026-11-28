i Ilona Staller, alias Cicciolina, möchte Bürgermeisterin von Rom werden. Im Insert: Cicciolina posiert am 3. Juni 1997 während einer Pressekonferenz in Rio de Janeiro auf einem Tisch im Hauptsitz des Fernsehsenders Manchete. REUTERS; IMAGO / Independent Photo Agency Polit-Comeback mit 75 "Ich wäre besser" – Porno-Königin will Rom regieren Cicciolina will wieder in die Politik: Ex-Pornostar Ilona Staller (75) möchte Bürgermeisterin von Rom werden – und stichelt gegen den Amtsinhaber. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 20:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Erotikfilmgeschäft ins Rathaus? Ilona Staller (75), weltweit unter ihrem Künstlernamen Cicciolina bekannt, hat große politische Pläne. Die frühere Pornodarstellerin will bei der Kommunalwahl 2027 Bürgermeisterin von Rom werden. Dabei nimmt sie auch den amtierenden Stadtchef Roberto Gualtieri ins Visier.

Ihren überraschenden Vorstoß machte die gebürtige Ungarin am Donnerstag (26. November), ihrem 75. Geburtstag, in der Radiosendung "Un Giorno da Pecora" auf Rai Radio1 öffentlich. Wie der "Standard" berichtet, arbeitet Staller bereits an ihrer Kandidatur. Welche Partei oder Liste sie unterstützen soll, hält sie vorerst geheim.

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Seitenhieb gegen Roms Bürgermeister

Dem sozialdemokratischen Amtsinhaber Gualtieri wollte Cicciolina zwar keine Schulnote geben. Eine klare Kampfansage hatte sie dennoch parat: "Ich wäre ganz sicher besser als er", erklärte die 75-Jährige.

Sie wolle Rom zu einer modernen und lebenswerten Stadt machen. Das sei der erste Punkt ihres Programms, sagte Staller. Konkretere politische Vorhaben stellte sie zunächst nicht vor. Die frühere Schauspielerin lebt nach eigenen Angaben bereits seit 1972 in der italienischen Hauptstadt.

Mit freizügigen Auftritten ins Parlament

Politisches Neuland betritt Cicciolina damit nicht. Bereits 1987 zog sie für die Radikale Partei in die italienische Abgeordnetenkammer ein und blieb bis 1992 Parlamentarierin. Dass eine damals noch aktive Pornodarstellerin ins Parlament gewählt wurde, sorgte in Italien für erhebliches Aufsehen.

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Im Wahlkampf hatte sie unter anderem mit freizügigen Auftritten provoziert. Als Abgeordnete engagierte sie sich später für Frauen- und Bürgerrechte, sexuelle Aufklärung, Aids-Prävention und gegen Tierversuche.

Auch abseits der Politik machte Staller Schlagzeilen. 1991 heiratete sie den US-Künstler Jeff Koons, mit dem sie einen Sohn hat. Die Ehe ging wenige Jahre später in die Brüche.

Schon 2013 wollte sie in die Stadtpolitik

Ein erster Anlauf in der römischen Kommunalpolitik blieb 2013 erfolglos. Damals versuchte Staller bereits, bei den Stadtwahlen Fuß zu fassen, erhielt aber kein Mandat.

Nun peilt sie für 2027 das Bürgermeisteramt an. Ob daraus eine offizielle Kandidatur wird und mit welcher politischen Gruppierung sie tatsächlich antreten könnte, ist noch offen.