i Stillstand am Airport von Oslo:Eine Boeing 787 Dreamliner der betroffenen Fluglinie Norse Atlantic. Reuters Urlaub geplatzt Airline pleite! Alle Flüge ab sofort gestrichen Böse Überraschung für Reisende: Norse Atlantic Airways meldet Insolvenz an. Passagiere sollen gar nicht erst zum Flughafen fahren. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 21:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Flug ist gebucht und bezahlt doch die Reise fällt ins Wasser. Die norwegische Billigfluglinie Norse Atlantic Airways steht vor dem Aus. Sämtliche Flüge wurden gestrichen, auch der Verkauf von Flugtickets wurde eingestellt.

Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, ist es trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, ausreichend Geld für die Aufrechterhaltung des Betriebs aufzutreiben. Die norwegische Tochtergesellschaft hat daher beschlossen, Insolvenz anzumelden.

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Behörde warnt Passagiere

Auch die britische Luftfahrtbehörde CAA hat sich mittlerweile eingeschaltet. Sie fordert betroffene Passagiere ausdrücklich dazu auf, nicht mehr zum Flughafen zu fahren.

Betroffen sind unter anderem Verbindungen von London-Gatwick zu beliebten Urlaubszielen wie Bangkok, Phuket, Orlando und Kapstadt.

Besonders bitter kommt die Nachricht für jene Reisenden, die sich bereits im Ausland befinden und auf ihren Rückflug gehofft hatten.

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Steigende Treibstoffkosten belasteten Airline

Die erst 2021 gegründete Fluggesellschaft hatte sich auf günstige Langstreckenflüge spezialisiert. Doch die finanziellen Schwierigkeiten spitzten sich zuletzt immer weiter zu.

Wie der britische "Guardian" berichtet, machten der Fluglinie insbesondere die infolge des Iran-Krieges gestiegenen Treibstoffkosten zu schaffen.

Während für die norwegische Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden soll, bemüht sich der Mutterkonzern weiterhin um eine Lösung für die britische Tochtergesellschaft. Deren Flüge wurden allerdings ebenfalls gestrichen.

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Flug gebucht? Das kannst Du jetzt tun

Betroffene Passagiere sollten sich laut der britischen Luftfahrtbehörde an folgende Stellen wenden:

Kreditkartenanbieter oder Bank: Wurde das Flugticket mit Karte bezahlt, könnte eine Rückbuchung möglich sein.

Reisebüro: Wer seinen Flug über einen Reiseveranstalter oder Vermittler gebucht hat, sollte diesen kontaktieren.

Reiseversicherung: Wer eine Versicherung abgeschlossen hat, sollte prüfen, ob diese auch bei einer Airline-Insolvenz greift.

Ob Reisende ihr Geld zurückbekommen, hängt unter anderem von der Buchungsart, der Zahlungsmethode und dem jeweiligen Versicherungsschutz ab.