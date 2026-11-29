i Ein Kind (5) starb bei dem Hausbrand. APA-Images / dpa Tödliches Feuer in Wohnhaus Kind (5) starb bei Brand – Vater kam nicht durch Rauch Ein verheerender Hausbrand endete tragisch: Ein Kind (5) kam bei einem Hausbrand ums Leben. Ein Rettungsversuch des Vaters scheiterte. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein verheerender Brand in einem Einfamilienhaus in Isenbüttel bei Wolfsburg nahm am Samstag ein tragisches Ende. Ein Kind (5) überlebte das Feuer nicht und konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Fünf weitere Personen erlitten leichte Verletzungen, berichtet "Bild".

Als der Vater den Brand bemerkte, versuchte er sofort, zu seinem Kind zu gelangen. Doch der starke Rauch machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Er konnte nicht weiter in das Haus vordringen und musste schließlich von den Einsatzkräften ins Freie gebracht werden.

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Das Feuer war am Nachmittag in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Der Raum wurde durch die Flammen völlig zerstört, das restliche Gebäude blieb jedoch vom vollständigen Ausbrennen verschont. Die Eltern befanden sich laut Feuerwehr zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus.

Großaufgebot rückte zum Brand aus

Um 16.10 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Alarm mit dem Stichwort "Menschenleben in Gefahr" ein. Weil anfangs nicht feststand, wie viele Personen sich noch im Gebäude aufhielten, wurden gleich mehrere Feuerwehren verständigt.

Die Retter gingen kurz nach ihrem Eintreffen mit Atemschutzausrüstung in das brennende Haus. Insgesamt waren 80 Feuerwehrleute und 20 Rettungssanitäter vor Ort. Erst um 17.45 Uhr war der Brand gelöscht. Neben den Eltern wurden auch Nachbarn und weitere Helfer leicht verletzt. Insgesamt mussten fünf Personen medizinisch versorgt werden.

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Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die dramatischen Ereignisse hinterließen auch bei den Beteiligten Spuren. Angehörige des Kindes, Ersthelfer und die eingesetzten Rettungskräfte wurden nach dem Einsatz von Seelsorgern betreut.

Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.