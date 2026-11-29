i "Bitte helft uns!" - In einem Video bitten philippinische Männer in Militäruniformen verzweifelt um Hilfe. Sie sollen mit falschen Jobversprechen nach Russland gelockt worden sein. X/Screenshot Hilferuf aus Armee-Kaserne Russland lockt Ausländer mit falschen Job-Versprechen Mit bis zu 3.500 Dollar Monatsgehalt sollen rund 30 Filipinos nach Russland gelockt worden sein. Statt eines Jobs droht ihnen nun der Fronteinsatz. Von Nick Wolfinger 29.11.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie wollten Geld verdienen und ihren Familien ein besseres Leben ermöglichen, jetzt sollen sie in den Krieg ziehen: Rund 30 philippinische Staatsbürger sollen mit falschen Jobangeboten nach Russland gelockt worden sein. Statt als Reinigungskräfte oder Bauarbeiter zu arbeiten, müssten sie nun eine militärische Ausbildung absolvieren.

In einem Video, das derzeit in sozialen Netzwerken kursiert, bitten die Männer in Militäruniformen ihre Regierung verzweifelt um Hilfe. Seit rund einem Monat würden sie bereits für einen Kriegseinsatz ausgebildet.

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3.500 Dollar Gehalt versprochen

Die Jobangebote klangen verlockend: Bis zu 3.500 US-Dollar Monatsgehalt sowie eine Prämie von 150.000 philippinischen Pesos für die Vertragsunterzeichnung sollen den Männern in Aussicht gestellt worden sein. Laut dem philippinischen Senator Erwin Tulfo soll eine in Dubai ansässige Philippinerin hinter der Anwerbung stecken.

Einer der Betroffenen berichtete, am 19. Oktober mit weiteren Landsleuten nach Russland gereist zu sein. Dort hätten sie Verträge auf Russisch unterschrieben, ohne deren Inhalt zu verstehen. Anschließend seien sie medizinisch und neurologisch untersucht worden.

Anwerberin soll Männer gezielt getäuscht haben

Immer mehr Details kommen über die mutmaßliche Anwerberin ans Licht. Die Frau, die von Betroffenen als "Nicole" bezeichnet wird, soll die Arbeitsangebote, Visa und Flugtickets für die Männer organisiert haben. Um ihre Landsleute zu überzeugen, habe sie sogar vor deren Augen ihren Ehemann angerufen. Dieser würde angeblich bereits in Russland arbeiten.

Besonders brisant: Die Männer sollen auf Anweisung der Frau jeweils zwei Bankkonten eröffnet und eine Bankomatkarte samt PIN abgegeben haben. Nach ihrer Ankunft in Russland hätten sie keinen Zugriff mehr auf ihr Geld gehabt.

Eine Personalvermittlerin aus Dubai, die bei der Ausreise der Männer geholfen hatte, berichtet unterdessen von Morddrohungen. Hinter der Anwerbung könnte ein ganzes Netzwerk stecken. Die philippinischen Behörden ermitteln.

Schläge und Tritte statt Traumjob

Doch statt des erhofften Arbeitsplatzes soll auf die Männer eine militärische Ausbildung gewartet haben. Einer der Betroffenen, der unter dem Decknamen "Ron" auftritt, schilderte dem philippinischen Fernsehsender GMA News die Zustände.

Schon bei kleinsten Fehlern würden die Männer getreten, auf den Kopf geschlagen und mit Waffen bedroht.

Ehefrau (42) bangt um ihren Mann

In der Heimat bangen unterdessen zahlreiche Familien um ihre Angehörigen. Eine 42-jährige Frau, die unter dem Decknamen "Anna" mit philippinischen Medien sprach, hat seit Donnerstag keinen Kontakt mehr zu ihrem Mann.

Dieser hatte zuvor in den Vereinigten Arabischen Emiraten gearbeitet. Am 26. November schickte er seiner Frau das Video der verzweifelten Landsleute und bat sie, die Aufnahmen öffentlich zu machen. Wenige Minuten später brach der Kontakt ab. Die Frau vermutet, dass ihrem Mann das Handy abgenommen wurde.

Ihr Ehemann soll bereits zur sechsten Gruppe angeworbener Arbeitskräfte gehören. Die tatsächliche Zahl der Betroffenen könnte demnach deutlich höher sein.

Familien warten vergeblich auf Geld

Auch eine weitere Frau bangt um ihren 46-jährigen Ehemann. Seit 2012 hatte dieser als Friseur in Dubai gearbeitet. Auch er soll mit einem lukrativen Jobangebot nach Russland gelockt worden sein. Von dem versprochenen Geld habe die Familie bisher nichts gesehen.

Regierung schaltet sich ein

Die philippinische Regierung hat mittlerweile reagiert. Präsident Ferdinand Marcos Jr. schaltete mehrere Behörden ein, um den Betroffenen zu helfen.

"Wir haben ihren Aufenthaltsort ermittelt, aber wegen der sensiblen Natur unserer Unterstützungsmaßnahmen werden wir weder die genauen Umstände noch das betroffene Land offenlegen", erklärte Präsidentensprecherin Claire Castro am Sonntag.

Am Montag soll die philippinische Außenministerin Theresa Lazaro mit dem russischen Botschafter zusammentreffen. Gegen fünf mutmaßliche Anwerber wurde bereits Anklage erhoben.

Behörden warnten bereits im Februar

Das philippinische Außenministerium hatte bereits im Februar vor derartigen Jobangeboten gewarnt. Innerhalb eines Jahres hinderten die Behörden 86 Staatsbürger wegen verdächtiger Arbeitsangebote in verschiedenen Ländern an der Ausreise.

Die Bilder des Tages i ?

Ob die rund 30 Männer tatsächlich schon an die Front geschickt wurden oder ob sie zu ihren Familien zurückkehren können, ist bisher unklar.