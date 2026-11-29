i Die 14-Jährige wurde ins Spital gebracht, wo sie kurz darauf verstarb. iStock Tragödie in Italien Mädchen (14) isst Pizza – kurz darauf ist sie tot Die 14-jährige Michelle starb nach einem Stück Pizza. Sie könnte einen anaphylaktischen Schock erlitten haben. Die Ermittlungen laufen. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gemeinsamer Ausflug mit Freundinnen nahm in der Nähe von Neapel ein dramatisches Ende. Die 14-jährige Michelle Valentino starb nach dem Verzehr eines Stücks Pizza. Als mögliche Todesursache steht eine schwere allergische Reaktion im Raum. Die genauen Umstände sind allerdings noch nicht geklärt.

Die Jugendliche aus Acerra war gemeinsam mit drei Freundinnen in einem Pizza-Take-away im benachbarten Casalnuovo. Laut italienischen Medien litt sie unter einer besonders ausgeprägten Laktoseintoleranz. Dennoch probierte sie ein Stück Pizza. Zuvor soll sie den Mozzarella-Belag vollständig entfernt haben.

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Möglicherweise konnte sie dadurch den Kontakt mit Milchbestandteilen jedoch nicht verhindern. Wie der "Corriere della Sera" berichtet, könnte Molke bereits zuvor in den Teig gelangt sein.

Vater versuchte zu helfen

Auf dem Rückweg bemerkte Michelle offenbar bereits erste Beschwerden. Als sich ihr Zustand zu Hause nicht besserte, gab ihr Vater ihr ein Antiallergikum. Doch die erhoffte Wirkung blieb aus. Stattdessen verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand zunehmend.

Ihre Eltern verständigten daraufhin den Notruf. Die Rettungskräfte brachten die Jugendliche in die nahe gelegene Privatklinik Villa dei Fiori. Dort konnten die Mitarbeiter der Notaufnahme allerdings nur noch ihren Tod feststellen.

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Polizei rekonstruiert letzte Stunden

Warum die 14-Jährige tatsächlich starb, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein anaphylaktischer Schock wird als mögliche Ursache vermutet, bestätigt ist diese Theorie bislang aber nicht.

Die Carabinieri aus Acerra und dem nahe gelegenen Castello di Cisterna wurden eingeschaltet. Wie "Corriere.it" berichtet, sollen sie nun den Ablauf der letzten Stunden vor Michelles Tod genau nachvollziehen. Besonders wichtig ist dabei die Frage, welche Lebensmittel die Jugendliche zu sich genommen hatte. Augenzeugen zufolge soll Michelle lediglich ein Stück Pizza von einer Freundin gegessen haben.