i Kreuzfahrtschiff "Amadea" fährt im Nord-Ostsee-Kanal von Kiel. Archivbild IMAGO/imagebroker Technik-Panne ZDF-"Traumschiff" stoppt Kreuzfahrt – alle müssen raus Die Koffer waren ausgepackt, doch die Kreuzfahrt fiel ins Wasser. Rund 570 Gäste müssen das ZDF-"Traumschiff" wegen eines Defekts verlassen. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 17:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Enttäuschung für rund 570 Kreuzfahrt-Passagiere am ersten Adventsonntag: Statt an Bord der MS "Amadea" Richtung Norwegen zu schippern, müssen sie die Heimreise antreten. Das aus der ZDF-Kultserie "Das Traumschiff" bekannte Kreuzfahrtschiff sitzt wegen eines technischen Defekts im Hamburger Hafen fest.

Eigentlich hätte die achttägige Reise bereits am Freitagabend beginnen sollen. Doch noch während der Vorbereitungen zum Ablegen versagte die Technik. Selbst der bereits an Bord befindliche Hafenlotse musste das Schiff wieder verlassen.

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"Probleme in der Steuerung für den Propeller müssen behoben werden", erklärte eine Sprecherin des Reiseveranstalters Phoenix Reisen gegenüber "Bild".

Gala-Abend trotz Technik-Panne

Während die "Amadea" im Hafen festsaß, lief der Hotelbetrieb an Bord weiter. Am Samstag wurde sogar noch der geplante Gala-Abend veranstaltet. Wenige Stunden später stand allerdings fest: Die Kreuzfahrt fällt aus.

"Wir bedauern die vorzeitige Beendigung Ihrer Reise außerordentlich", teilten Kapitän Elmar Mühlebach und seine Crew den Gästen mit. Am Sonntagmorgen hieß es schließlich Kofferpacken. Zum Abschied wurde den Passagieren beim Frühstück ein Glas Sekt serviert. Ein Teil der Urlauber wurde mit Bussen nach Hause gebracht.

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Schlagerstars sollten an Bord auftreten

Besonders bitter: Bei der ausgebuchten Kreuzfahrt handelte es sich um den mittlerweile 21. Kreuzfahrer-Treff von Phoenix Reisen für Stammgäste. Neben mehreren Stopps in Norwegen und Dänemark waren auch Auftritte der Musiker Bernhard Brink und Chris Andrews geplant. Die Reise kostete ab 1.199 Euro pro Person.

Erst 20 Millionen Euro investiert

Ausgerechnet jetzt streikt die Technik: Das 35 Jahre alte Kreuzfahrtschiff, das seit 2015 als Drehort für die ZDF-Serie dient, hatte erst vor Kurzem einen rund dreiwöchigen Werftaufenthalt in Bremerhaven hinter sich gebracht.

Rund 20 Millionen Euro investierte der Veranstalter nach eigenen Angaben, unter anderem wurden die Hauptmaschinen überholt. Ob die aktuellen Probleme mit den Arbeiten zusammenhängen, ist unklar.

Nun muss die "Amadea" erneut in die Werft – und die Zeit drängt. Bereits am 5. Dezember soll das "Traumschiff" zu einer 168-tägigen Kreuzfahrt nach Amerika und in die Südsee aufbrechen. Ob der Defekt bis dahin behoben werden kann, ist offen.