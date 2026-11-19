i Die Wiener Austria will gegen den WAC wichtige Bundesliga-Punkte holen. Mit "Heute" kannst du live dabei sein. GEPA pictures Fußball Gewinnspiel Austria empfängt WAC: Gewinne Tickets fürs Heimspiel! Heute verlost 2x2 Tickets für das Heimspiel der Wiener Austria gegen den Wolfsberger AC am 28. November um 17 Uhr in der Generali-Arena. Von Johanna Gmainer 19.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Am Samstag, dem 28. November 2026, steht für den FK Austria Wien das nächste Heimspiel in der österreichischen Bundesliga auf dem Programm. Die Veilchen treffen auf den RZ Pellets WAC und wollen vor den eigenen Fans wichtige Punkte einfahren.

Wenn die Wiener Austria und die Wolfsberger aufeinandertreffen, ist Spannung angesagt. Beide Mannschaften wollen sich im Kampf um eine gute Ausgangsposition in der Tabelle behaupten. Dabei zählt gerade in dieser Phase der Saison jeder Punkt.

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Austria will Heimvorteil nutzen

Für die Austria gilt es, im eigenen Stadion von Beginn an das Kommando zu übernehmen und die Unterstützung der violetten Fans in Zählbares umzumünzen. Doch mit dem WAC wartet ein Gegner, der den Wienern alles abverlangen möchte.

Für beide Mannschaften steht beim Aufeinandertreffen einiges auf dem Spiel. Die Wiener Austria liegt nach zwölf Bundesliga-Runden mit acht Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Der Wolfsberger AC bildet mit sechs Zählern das Schlusslicht. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams – entsprechend wichtig ist das direkte Duell im Kampf um den Anschluss an die Konkurrenz.

Die Wiener Austria will vor heimischem Publikum wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und sich mit einem Erfolg etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen. Doch auch die Kärntner stehen unter Zugzwang und werden alles daransetzen, wichtige Punkte aus Wien mitzunehmen.

Tickets unter: https://fk-austria.at/tickets/infos

Mit Heute live im Stadion dabei sein

Du möchtest das Bundesliga-Duell hautnah miterleben? Dann mach jetzt mit! Heute verlost 2x2 Tickets für das Heimspiel des FK Austria Wien gegen den RZ Pellets WAC am 28. November 2026 um 17 Uhr.

Einfach das untenstehende Formular ausfüllen, am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück gemeinsam mit einer Begleitperson die Veilchen live von der Tribüne aus anfeuern!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 24.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.