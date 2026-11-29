i Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Person in ein Klinikum transportiert. DOKU-NÖ Unfall bei Pressbaum Auto kracht in Graben – Notarzthubschrauber alarmiert Ein Autofahrer kam am Samstagnachmittag zwischen Pressbaum und Sieghartskirchen von der Straße ab. Der Lenker wurde verletzt. Von André Wilding 29.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen Pressbaum und Sieghartskirchen (Bezirk St. Pölten-Land) aus. Ein Autofahrer war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw im Straßengraben gelandet.

Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass eine Menschenrettung notwendig sein könnte, wurden die Feuerwehren Pressbaum und Rekawinkel alarmiert.

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Auch ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Sieghartskirchen, das Notarzteinsatzfahrzeug des Samariterbundes Purkersdorf sowie der Wiener Notarzthubschrauber Christophorus 9 wurden zum Unfallort entsandt.

Verletzter ins Spital gebracht

Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass eine Menschenrettung durch die Feuerwehr nicht erforderlich war. Die Sanitäter und der Notarzt kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des Verletzten.

Anschließend wurde der Unfalllenker mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Spital gebracht.

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Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pressbaum bargen den verunfallten Pkw aus dem Straßengraben und stellten das Fahrzeug auf einem gesicherten Abstellplatz ab.