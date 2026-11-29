i Crash am Bahnübergang DOKU-NÖ Crash am Bahnübergang Pkw kracht gegen Zug und stürzt in Bachbett Schwerer Unfall am Donnerstagabend in Purgstall: Ein Pkw kollidierte an einem Bahnübergang mit einem Zug und stürzte in ein Bachbett. Von Elena Lick 29.11.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Donnerstagabend in Purgstall (Bezirk Scheibbs): Ein Pkw kollidierte am Bahnübergang Gaisbergweg mit einem Zug. In weiterer Folge stürzte das Auto in ein Bachbett.

Menschenrettung nach Kollision zwischen PKW und Zug in Purgstall i ?

Die Feuerwehren Purgstall, Feichsen und Scheibbs wurden zur Menschenrettung alarmiert. Der Autofahrer konnte sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien.

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Zunächst wurde er von den Feuerwehrleuten betreut. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Lenker ins Krankenhaus gebracht. Im Zug wurde niemand verletzt.

Aufwendige Fahrzeugbergung

Die Bergung des Unfallwagens gestaltete sich schwierig. Mithilfe des Krans der Feuerwehr Scheibbs konnte das Fahrzeug schließlich aus dem Bachbett gehoben werden.

Die Bilder des Tages i ?

Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet.