Dramatische Szenen am Donnerstagabend in Purgstall (Bezirk Scheibbs): Ein Pkw kollidierte am Bahnübergang Gaisbergweg mit einem Zug. In weiterer Folge stürzte das Auto in ein Bachbett.
Die Feuerwehren Purgstall, Feichsen und Scheibbs wurden zur Menschenrettung alarmiert. Der Autofahrer konnte sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien.
Zunächst wurde er von den Feuerwehrleuten betreut. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Lenker ins Krankenhaus gebracht. Im Zug wurde niemand verletzt.
Die Bergung des Unfallwagens gestaltete sich schwierig. Mithilfe des Krans der Feuerwehr Scheibbs konnte das Fahrzeug schließlich aus dem Bachbett gehoben werden.
Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet.