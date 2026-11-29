i Studioleiter Thomas mit Lucia und Benjamin Schmidradler (v. l.) – das Ehepaar aus Amstetten sorgt bei internationalen Hyrox-Bewerben für Spitzenleistungen. Energy-Fitness - Thomas Hyrox-Bewerbe Ehepaar aus NÖ mischt internationale Fitness-Szene auf Lucia und Benjamin Schmidradler aus Amstetten sorgen bei internationalen Hyrox-Bewerben für Spitzenzeiten. Jetzt trainieren sie für Wien. Von Niederösterreich Heute 29.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Lucia und Benjamin Schmidradler aus Amstetten an den Start gehen, ist Ausdauer gefragt – und zwar jede Menge davon! Das sportliche Ehepaar mischt seit zwei Jahren bei internationalen Hyrox-Bewerben mit und sorgt dabei regelmäßig für starke Ergebnisse.

Seit ihrem gemeinsamen Einstieg in der Kategorie Double-Mix im Jahr 2024 haben die beiden eine beeindruckende Serie hingelegt: Jeden gemeinsamen Parcours absolvierten sie in weniger als einer Stunde. Mitte Oktober stellten sie ihr Können in Budapest erneut unter Beweis und erreichten eine Zeit von nur 57 Minuten und 14 Sekunden.

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Platz drei für Amstettnerin in Barcelona

Auch im Einzelbewerb läuft es für das sportliche Duo hervorragend. Anfang November trat Lucia Schmidradler bei einem internationalen Wettkampf in Barcelona an. Unter rund 2.000 Starterinnen belegte sie den hervorragenden neunten Gesamtrang. In ihrer Altersklasse schaffte es die Niederösterreicherin sogar auf Platz drei.

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Doch was steckt eigentlich hinter dem Fitness-Trend Hyrox? Die Teilnehmer müssen achtmal einen Kilometer laufen und dazwischen acht schweißtreibende Workout-Stationen bewältigen. Dazu zählen unter anderem Schlitten schieben und ziehen, Burpees und 100 sogenannte Wallballs. Gefragt sind dabei Kraft, Ausdauer und die richtige Einteilung.

50 Sportler trainieren für Wien

Ihr Wissen behalten die beiden Amstettner nicht für sich. Benjamin Schmidradler ist als Gruppentrainer im offiziellen Hyrox-Partnerstudio Energy-Fitness in Greinsfurth (Bezirk Amstetten) tätig. Dort bereitet er Sportbegeisterte in Gruppen- und Einzeltrainings auf die anspruchsvollen Bewerbe vor.

Das nächste große Ziel steht bereits fest: Im Februar 2027 findet in Wien ein internationaler Hyrox-Bewerb statt. Rund 50 Sportlerinnen und Sportler aus dem Fitnessstudio in Greinsfurth bereiten sich derzeit darauf vor. Mit Lucia und Benjamin Schmidradler haben sie zwei erfahrene Athleten in ihren Reihen.