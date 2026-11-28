i Rund 350 Ordinationen in NÖ sind bereits auf der neuen Impfplattform gelistet. iStock Neuer Impf-Service 350 Arztpraxen dabei – hier werden Impfungen angeboten Eine neue Online-Übersicht zeigt rund 350 Impfordinationen in Niederösterreich. Patienten sehen auf einen Blick, wo sie sich impfen lassen können. Von Elena Lick 28.11.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich gegen Grippe, Corona, Gürtelrose oder Pneumokokken impfen lassen möchte, bekommt jetzt Unterstützung bei der Suche. Die Ärztekammer für Niederösterreich hat dafür das neue Online-Service "Impfpraxis NÖ" gestartet.

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Rund 350 Ordinationen sind bereits auf der Plattform gelistet. Die Übersicht ist nach Bezirken gegliedert und wird regelmäßig aktualisiert.

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Farbige Markierungen zeigen, welche Impfungen angeboten werden. Auch ist ersichtlich, welche Ärzte neue Patienten für Impfungen aufnehmen.

Suche nach Impfangebot wird einfacher

„Eine solche gebündelte Übersicht hat in Niederösterreich bisher gefehlt“, erklärt Dagmar Fedra-Machacek von der Ärztekammer. Ziel sei es, den Zugang zu Impfungen zu erleichtern. Die Plattform soll künftig weiter ausgebaut werden.

Gleichzeitig betont die Ärztekammer die Vorteile einer Impfung in einer Arztpraxis. Dort könnten auch Vorerkrankungen, Medikamente und der persönliche Impfstatus berücksichtigt werden. "Beratung und Impfung kommen in der Ordination bei einem Termin zusammen", erklärt Michael Sokol, Leiter des Impfreferats der Kammer.