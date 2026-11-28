i "Ich bin total ratlos!", klagt der Mieter. iStock/ privat Förderung fällt plötzlich weg 32 Prozent mehr Miete! Bewohner fürchtet um Wohnung Nach langer Wohnungssuche fand ein Niederösterreicher endlich eine leistbare Bleibe. Jetzt soll er plötzlich 32 Prozent mehr Miete bezahlen. Von Österreich Heute 28.11.2026, 18:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich könnte heulen, ich kann mir das nicht leisten!" Ein Mieter in Niederösterreich ist verzweifelt. Ab Jänner 2027 soll er plötzlich 32 Prozent mehr für seine Wohnung bezahlen. Der Grund: Laut Hausverwaltung fallen bisherige Förderungen des Landes weg.

Auf Reddit schildert der Betroffene seine finanzielle Notlage. Fast ein Jahr lang hatte er nach einer leistbaren Wohnung gesucht. Erst acht Tage vor dem notwendigen Auszug aus seiner alten Bleibe bekam er schließlich eine Zusage.

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"Ich stand damals mit einem Bein auf der Straße", erinnert er sich. Jetzt droht ihm erneut eine finanzielle Belastung, die er kaum stemmen kann.

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Miete frisst 40 Prozent des Einkommens

Nach eigenen Angaben würde die neue Miete rund 40 Prozent seines Nettoeinkommens verschlingen. Von der Erhöhung erfuhr er erst rund sechs Wochen vor dem Jahreswechsel.

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"Ich bin total ratlos", schreibt der Mieter. Besonders ärgerlich: In seinem Vertrag kann er keinen Hinweis auf das Auslaufen der Förderung finden.

Auch andere Reddit-Nutzer berichten von drastischen Erhöhungen. "Von 650 auf 1000 hoch", schildert ein Betroffener. Trotz anwaltlicher Unterstützung sei bislang keine Lösung gefunden worden.

Ob die Mieterhöhung rechtlich zulässig ist, bleibt offen. Mehrere Nutzer empfehlen eine Prüfung durch die Arbeiterkammer.