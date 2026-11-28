i Noch wird alles präpariert, schon am Dienstag geht es los. Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen GmbH. Ab auf die Piste! Beliebtes Skigebiet startet: Liftkarten um halben Preis Die Skisaison steht in den Startlöchern! Am Semmering öffnen am Dienstag die ersten Pisten. Zum Auftakt gibt es 50 Prozent Rabatt auf Liftkarten. Von Österreich Heute 28.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Endlich geht es wieder los: Am Hirschenkogel am Semmering fällt am Dienstag (1. Dezember) der Startschuss für die Wintersaison. Damit nimmt das erste Skigebiet der Wiener Alpen seinen Betrieb auf.

Für Wintersportler gibt es zum Auftakt eine erfreuliche Nachricht: Im Rahmen eines Schnuppertages sind die Liftkarten um 50 Prozent günstiger zu haben.

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Diese Pisten sind bereits geöffnet

Mit der Familienabfahrt und der Panoramapiste stehen den Skifahrern zum Saisonstart zwei Abfahrten zur Verfügung. Auch das Liechtensteinhaus öffnet am Dienstag seine Türen.

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Nach dem Schnuppertag wird der Skibetrieb ab Samstag, dem 5. Dezember, fortgesetzt. Pünktlich zum Wochenende öffnet auch das Sporthotel am Semmering, das nur acht Gehminuten vom Lift entfernt liegt.

Nur eine Stunde von Wien entfernt

Vor allem für Wintersportler aus Wien und Umgebung bietet sich damit die Gelegenheit für einen ersten Skiausflug der Saison, ohne eine lange Anreise in Kauf nehmen zu müssen.

Von der Bundeshauptstadt aus ist der Semmering in rund einer Stunde erreichbar. Die Anreise ist sowohl mit dem Auto über die S6 als auch öffentlich mit der Semmeringbahn möglich.