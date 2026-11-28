Seit 1898 ist der Gasthof Vogelleitner in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) in Familienhand. Mittlerweile führt Maximilian Vogelleitner den Betrieb in vierter Generation. Doch nach 128 Jahren steht das niederösterreichische Traditionsunternehmen vor einer ungewissen Zukunft.
Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch bekannt gibt, wurde beim Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen von Maximillian Vogelleitner beantragt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 339.000 Euro. Insgesamt sind zwölf Gläubiger und sechs Mitarbeiter betroffen.
Ob Familienfeiern im Gewölbestüberl, das Platz für 40 Personen bietet, ein Besuch im schattigen Gastgarten oder eine Übernachtung: Der Gasthof setzt auf mehrere Angebote. Doch die vergangenen Jahre haben dem Familienbetrieb finanziell schwer zugesetzt.
Seit der Corona-Pandemie verzeichnet der Gastwirt nach eigenen Angaben deutlich weniger Gäste und Nächtigungen. Dazu kommen umfangreiche Investitionen und massiv gestiegene Energiekosten.
Die höheren Kosten konnte der Wirt nicht zur Gänze an seine Gäste weitergeben. Zuletzt ging auch der Umsatz nochmals deutlich zurück.
Derzeit beschäftigt der Traditionsgasthof sechs Mitarbeiter. Die Gehälter wurden laut den vorliegenden Unterlagen bis einschließlich September 2026 bezahlt.
Den Schulden stehen unter anderem die betriebseigene Liegenschaft, das Inventar sowie geringe finanzielle Mittel gegenüber. Wie viel diese Vermögenswerte tatsächlich wert sind, muss im Zuge des Insolvenzverfahrens noch geprüft werden.
Aufgeben will Maximilian Vogelleitner aber nicht. Der Familienbetrieb soll weitergeführt und mit den laufenden Einnahmen saniert werden.
Den Gläubigern wird eine Sanierungsquote von 20 Prozent angeboten. Dieser Betrag soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden.
Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Volker Leitner bestellt. Die Termine für die weiteren Verhandlungen stehen noch nicht fest.