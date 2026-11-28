Starke Regelschmerzen, Erschöpfung und ein unerfüllter Kinderwunsch: Endometriose zählt zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Schätzungsweise jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter ist betroffen.
In Österreich leben rund 300.000 Frauen und Mädchen mit der chronischen Erkrankung. Dennoch vergehen bis zur Diagnose durchschnittlich sieben bis neun Jahre. Beschwerden werden häufig als normale Menstruationsschmerzen abgetan.
Eine spezialisierte Anlaufstelle für Betroffene gibt es im Landesklinikum Melk. Das dortige Endometriosezentrum wurde nun erneut erfolgreich zertifiziert. Seit 2017 wird die Qualität der Versorgung alle drei Jahre überprüft.
Allein im vergangenen Jahr wurden dort mehr als 300 Patientinnen ambulant betreut. Zudem führten die Mediziner über 100 Operationen aufgrund von Endometriose durch.
Das erste zertifizierte Endometriosezentrum Niederösterreichs entstand in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Krankenhaus Znaim.
Ziel der Kooperation ist es, Betroffenen eine schnellere Diagnose und eine spezialisierte Behandlung zu ermöglichen. "Medizin kennt keine Grenzen", betont Leopold Wanderer, Leiter der geburtshilflichen Abteilung am Landesklinikum Melk.