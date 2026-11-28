i Der Ärztlicher Direktor Leopold Wanderer mit dem neuen Zertifikat Landesklinikum Melk Endometriose Jahrelang Schmerzen – jede zehnte Frau betroffen Bis zu neun Jahre warten Betroffene im Schnitt auf eine Endometriose-Diagnose. In Melk werden jährlich Hunderte Patientinnen betreut. Von Elena Lick 28.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Starke Regelschmerzen, Erschöpfung und ein unerfüllter Kinderwunsch: Endometriose zählt zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Schätzungsweise jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter ist betroffen.

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In Österreich leben rund 300.000 Frauen und Mädchen mit der chronischen Erkrankung. Dennoch vergehen bis zur Diagnose durchschnittlich sieben bis neun Jahre. Beschwerden werden häufig als normale Menstruationsschmerzen abgetan.

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Mehr als 100 Operationen in Melk

Eine spezialisierte Anlaufstelle für Betroffene gibt es im Landesklinikum Melk. Das dortige Endometriosezentrum wurde nun erneut erfolgreich zertifiziert. Seit 2017 wird die Qualität der Versorgung alle drei Jahre überprüft.

Allein im vergangenen Jahr wurden dort mehr als 300 Patientinnen ambulant betreut. Zudem führten die Mediziner über 100 Operationen aufgrund von Endometriose durch.

Hilfe über Landesgrenzen hinweg

Das erste zertifizierte Endometriosezentrum Niederösterreichs entstand in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Krankenhaus Znaim.

Ziel der Kooperation ist es, Betroffenen eine schnellere Diagnose und eine spezialisierte Behandlung zu ermöglichen. "Medizin kennt keine Grenzen", betont Leopold Wanderer, Leiter der geburtshilflichen Abteilung am Landesklinikum Melk.