i Die Einsatzkräfte konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten. IMAGO/Daniel Scharinger (Symbolbild) Auf Gegenfahrbahn geraten Österreicher stirbt bei Horror-Crash an Unfallstelle Tödlicher Frontalcrash in Schönberg am Kamp (NÖ): Ein 62-Jähriger kam ums Leben, ein Ehepaar wurde bei dem Unfall verletzt. Von André Wilding 28.11.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn lenkte am Freitag, gegen 17:15 Uhr, einen Pkw auf der B 34 im Ortsgebiet von Schönberg am Kamp in Fahrtrichtung Horn.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln, gemeinsam mit seiner 47-jährigen Ehefrau auf dem Beifahrersitz, mit einem Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

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Medizinischer Notfall

Vermutlich infolge eines akuten medizinischen Notfalls geriet der 62-Jährige mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte konnte der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 2 nur noch den Tod des 62-jährigen Mannes feststellen.

Der 49-jährige Pkw-Lenker und seine 47-jährige Mitfahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades.

B 34 gesperrt

Die beiden wurden nach notärztlicher Erstversorgung in das Landesklinikum Horn sowie in das Universitätsklinikum Krems verbracht.

Die Bilder des Tages i ?

Die B 34 war im Bereich der Unfallstelle von 17:15 Uhr bis 20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Für den Pkw-Verkehr bestand eine örtliche Umleitung.