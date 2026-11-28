Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn lenkte am Freitag, gegen 17:15 Uhr, einen Pkw auf der B 34 im Ortsgebiet von Schönberg am Kamp in Fahrtrichtung Horn.
Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln, gemeinsam mit seiner 47-jährigen Ehefrau auf dem Beifahrersitz, mit einem Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.
Vermutlich infolge eines akuten medizinischen Notfalls geriet der 62-Jährige mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte konnte der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 2 nur noch den Tod des 62-jährigen Mannes feststellen.
Der 49-jährige Pkw-Lenker und seine 47-jährige Mitfahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades.
Die beiden wurden nach notärztlicher Erstversorgung in das Landesklinikum Horn sowie in das Universitätsklinikum Krems verbracht.
Die B 34 war im Bereich der Unfallstelle von 17:15 Uhr bis 20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Für den Pkw-Verkehr bestand eine örtliche Umleitung.