i Feierliche Eröffnung des neuen Reinraums Beyond Gravity/Martin Steiger Sechs Millionen Euro Weltraumfabrik in NÖ schafft 50 neue Arbeitsplätze Die Weltraumindustrie in Niederösterreich hebt ab: Beyond Gravity investiert sechs Millionen Euro in Berndorf und verdoppelt seine Produktionsfläche. Von Elena Lick 28.11.2026, 09:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Niederösterreich wird an der Zukunft der Raumfahrt gearbeitet. Österreichs größter Weltraumzulieferer Beyond Gravity baut seinen Produktionsstandort in Berndorf (Bezirk Baden) massiv aus. Am Dienstag wurde ein neuer, rund 400 Quadratmeter großer Reinraum feierlich eröffnet.

Beyond Gravity Austria verdoppelt ab 2027 seine Produktionsfläche in Berndorf i ?

In dieser besonders sauberen Produktionsumgebung können empfindliche Bauteile für den Einsatz im Weltall hergestellt werden. Bis Mitte 2027 soll die gesamte Produktionsfläche auf rund 5.000 Quadratmeter verdoppelt werden. Insgesamt investiert das Unternehmen rund sechs Millionen Euro.

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50 neue Jobs in Niederösterreich

Grund für den Ausbau ist die weltweit steigende Nachfrage nach Raumfahrttechnologie. Vor allem der europäische Markt boomt. "Der europäische Weltraummarkt wächst jedes Jahr um mehr als 20 Prozent. Damit ist Europa der weltweit am stärksten wachsende Raumfahrtmarkt", erklärt Barbara Frei-Spreiter, Chefin des internationalen Weltraumzulieferers Beyond Gravity.

Auch für den heimischen Arbeitsmarkt gibt es gute Nachrichten: Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen 50 neue Industriearbeitsplätze entstehen. Damit wächst die Belegschaft in Berndorf auf insgesamt 80 Beschäftigte.

Rot-weiß-rote Technik fürs Weltall

"Rot-weiß-rote Raumfahrttechnologie ist heiß begehrt", betonen die Österreich-Geschäftsführer Wolfgang Pawlinetz und Kurt Kober.

Die Bilder des Tages i ?

Neben speziellen Schutzfolien, die Satelliten vor extremer Hitze und Kälte im Weltall schützen, werden künftig auch Steuermechanismen für elektrische Satellitenantriebe in Berndorf in Serie gefertigt. Die Entwicklung erfolgt weiterhin in Wien-Meidling, wo weitere 300 Mitarbeiter arbeiten.

Auch Austro-Astronaut freut sich

Erfreut über den Ausbau zeigt sich auch Franz Viehböck, Chef der Berndorf AG und bisher einziger Österreicher im All. "Berndorf ist der Geburtsort der österreichischen Weltraumindustrie", sagt Viehböck. Bereits Mitte der 1970er-Jahre wurde von hier aus die österreichische Beteiligung am Weltraumlabor Spacelab-1 mitfinanziert.

Beyond Gravity Austria erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von rund 57 Millionen Euro und beschäftigt österreichweit rund 300 Mitarbeiter. Die Exportquote liegt bei nahezu 100 Prozent.