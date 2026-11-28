i Zuzug sorgt für Wachstum APA-Images / Tobias Steinmaurer (Symbolbild) Neue Bevölkerungsprognose NÖ wächst durch Zuzug – immer mehr Menschen in Pension Mehr Sterbefälle als Geburten, immer mehr Pensionisten: Niederösterreichs Bevölkerung wächst bis 2051 laut einer neuen Prognose nur dank Zuwanderung. Von Niederösterreich Heute 28.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Niederösterreich steht vor einem tiefgreifenden demografischen Wandel. Während immer weniger Kinder zur Welt kommen und die Bevölkerung zunehmend altert, sorgt der Zuzug aus dem In- und Ausland weiterhin für ein Bevölkerungswachstum. Das geht aus einer neuen Prognose der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) hervor, über die der ORF berichtet.

Bis 2051 soll die Bevölkerung in Niederösterreich um 0,5 Prozent auf 1.738.090 Einwohner wachsen. Damit liegt das Bundesland österreichweit hinter Wien (+8,6 Prozent) und Vorarlberg (+1,7 Prozent) auf Platz drei. Der Bevölkerungshöchststand wird bereits 2040 mit rund 1,75 Millionen Einwohnern erwartet, danach geht die Zahl wieder zurück.

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Jährlich 8.800 mehr Tote als Geburten

"Die Geburtenbilanz in Niederösterreich soll bis 2051 die negativste in ganz Österreich sein", berichtet der ORF. Im Schnitt werden jährlich rund 8.800 Menschen mehr sterben als geboren. Bis 2040 kann diese Entwicklung allerdings durch die Zuwanderung ausgeglichen werden.

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Vor allem der Zuzug aus anderen Bundesländern spielt dabei eine entscheidende Rolle. Jährlich wird mit einem Wanderungsplus von durchschnittlich 5.990 Menschen innerhalb Österreichs gerechnet. Besonders ausgeprägt ist die Wanderungsbewegung zwischen Wien und Niederösterreich.

Wiener Neustadt wächst, Waldviertel schrumpft

Regional fällt die Entwicklung höchst unterschiedlich aus. Das stärkste Bevölkerungswachstum wird für Wiener Neustadt (+12,6 Prozent) und Bruck an der Leitha (+10,9 Prozent) erwartet. Auch das Wiener Umland, Regionen nahe Bratislava sowie St. Pölten und Krems profitieren.

Anders sieht es im Waldviertel aus: In den Bezirken Gmünd, Waidhofen an der Thaya, Zwettl und Horn wird ein Bevölkerungsrückgang von jeweils mehr als zehn Prozent prognostiziert.

Fast jeder Dritte im Pensionsalter

Gleichzeitig wird Niederösterreich immer älter. Bis 2051 steigt der Anteil der Menschen im Pensionsalter auf 29,9 Prozent, jener der Kinder und Jugendlichen sinkt auf 16,5 Prozent.

Auch der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter geht von derzeit 58,5 auf 53,6 Prozent zurück. In Waidhofen an der Thaya, Waidhofen an der Ybbs, Zwettl und Gmünd wird laut ORF künftig "weniger als jede zweite dort wohnhafte Person zwischen 20 und 64 Jahre alt" sein.