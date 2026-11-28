i „Beethoven lebt!“ soll den ortskundigen Musiker ehren c.kollerics 200. Todestag Baden lässt "Beethoven leben" und feiert ein Jahr lang Vor 200 Jahren starb Ludwig van Beethoven. Die Stadt Baden widmet dem Komponisten 2027 ein ganzes Kulturjahr mit Konzerten und besonderen Aktionen. Von Elena Lick 28.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang war Baden ein beliebter Rückzugsort für Ludwig van Beethoven. In der Kurstadt suchte der Komponist Erholung und Inspiration. Hier entstanden auch Teile seiner berühmten Neunten Symphonie. Drei Sommer verbrachte er in der Rathausgasse 10, dem heutigen Beethovenhaus.

"Beethoven lebt!" - in Baden wird ein Jahr gefeiert i ?

Anlässlich seines 200. Todestags widmet ihm die Stadt 2027 ein ganzes Kulturjahr. Unter dem Motto "Beethoven lebt!" finden von Jänner bis Dezember zahlreiche Veranstaltungen statt.

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Von Klassik bis zum Heurigen

Neben klassischen Konzerten stehen Theateraufführungen und Stadtspaziergänge auf dem Programm. Auch gemeinsames Singen beim Beethoven-Tempel ist vorgesehen. Im April geht es unter dem Titel "Blauer Zweigelt, Blunz’n und Bradlmusi" sogar zum Heurigen.

Die Bilder des Tages i ?

Für Kinder und Jugendliche werden eigene Musikworkshops angeboten. Auch eine sogenannte Beethoven-Tankstelle mit "Beethoven To Go" ist in Planung.

Gratis ins Beethovenhaus

An Beethovens Todestag, dem 26. März, lädt das Beethovenhaus zu einem Tag der offenen Tür. Gleichzeitig wird die Sonderschau "Vom Kurgast zum Denkmal" eröffnet.

Zu den musikalischen Höhepunkten der zweiten Jahreshälfte zählen ein Solokonzert von Rudolf Buchbinder und ein Gastspiel des Taiwan Symphony Orchestra. "Wir möchten sein Werk nicht nur feiern, sondern es auf vielfältige und zeitgemäße Weise spürbar machen", erklärt Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli.