Jahrelang war Baden ein beliebter Rückzugsort für Ludwig van Beethoven. In der Kurstadt suchte der Komponist Erholung und Inspiration. Hier entstanden auch Teile seiner berühmten Neunten Symphonie. Drei Sommer verbrachte er in der Rathausgasse 10, dem heutigen Beethovenhaus.
Anlässlich seines 200. Todestags widmet ihm die Stadt 2027 ein ganzes Kulturjahr. Unter dem Motto "Beethoven lebt!" finden von Jänner bis Dezember zahlreiche Veranstaltungen statt.
Neben klassischen Konzerten stehen Theateraufführungen und Stadtspaziergänge auf dem Programm. Auch gemeinsames Singen beim Beethoven-Tempel ist vorgesehen. Im April geht es unter dem Titel "Blauer Zweigelt, Blunz’n und Bradlmusi" sogar zum Heurigen.
Für Kinder und Jugendliche werden eigene Musikworkshops angeboten. Auch eine sogenannte Beethoven-Tankstelle mit "Beethoven To Go" ist in Planung.
An Beethovens Todestag, dem 26. März, lädt das Beethovenhaus zu einem Tag der offenen Tür. Gleichzeitig wird die Sonderschau "Vom Kurgast zum Denkmal" eröffnet.
Zu den musikalischen Höhepunkten der zweiten Jahreshälfte zählen ein Solokonzert von Rudolf Buchbinder und ein Gastspiel des Taiwan Symphony Orchestra. "Wir möchten sein Werk nicht nur feiern, sondern es auf vielfältige und zeitgemäße Weise spürbar machen", erklärt Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli.