i Maja Atzmüller in den Teamfights von The Voice of Germany Joyn/Claudius Pflug Im Halbfinale bei "The Voice" Maja ist nur noch einen Schritt vom Finale entfernt Die Niederösterreicherin Maja Atzmüller steht im Halbfinale von "The Voice of Germany". Ihr jüngster Auftritt ging auf TikTok viral. Von Elena Lick 28.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Maja Atzmüller geht der Traum von der großen Musikkarriere weiter. Die 22-Jährige aus St. Andrä-Wördern hat es bei der Castingshow "The Voice of Germany" ins Halbfinale geschafft. Auch abseits der TV-Bühne sorgt die junge Niederösterreicherin für Aufsehen.

Wie "Heute" bereits berichtete, begleitet die Musik Maja seit ihrer Kindheit. Besonders mit ihrer Leidenschaft für Rockmusik konnte sie bei der deutschen Castingshow bisher überzeugen.

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1,9 Millionen Aufrufe auf TikTok

Bereits bei ihrer Blind Audition begeisterte die Sängerin mit Janis Joplins "Piece of My Heart". In den Battles überzeugte sie gemeinsam mit Ruben Claro und dem Song "Rebel Yell" von Billy Idol.

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Mit ihrer Interpretation von Janis Joplins "Cry Baby" sicherte sie sich am 20. November schließlich das Ticket fürs Halbfinale.

Im Netz ging der Auftritt viral: Innerhalb von 24 Stunden wurde das Video auf TikTok rund eine Million Mal aufgerufen. Mittlerweile zählt der Clip über 1,9 Millionen Aufrufe und 110.000 Likes.

Jetzt entscheidet auch das Publikum

Am Freitag, dem 4. Dezember, kämpft die Niederösterreicherin um den Einzug ins große Finale. Das Halbfinale wird ab 20.15 Uhr live auf SAT.1 und Joyn übertragen. Erstmals auf ihrem Weg ins Finale entscheidet nun auch das Publikum mit.

"Mir bedeutet der Einzug ins Halbfinale unendlich viel, ich bin so dankbar für alle Menschen, die meine Art Musik zu machen cool finden!", freut sich Maja. Schafft die 21-Jährige auch diese Hürde, steht sie am 11. Dezember im großen Finale.