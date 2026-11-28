i Die AK NÖ um Präsident Markus Wieser erkämpfte 19.000 Euro für die Frau vyhnalek.com, iStock AK erkämpft 19.000 Euro Vom Chef belästigt und am Arbeitsplatz gefilmt Eine Angestellte aus dem Bezirk Mödling wandte sich verzweifelt an die AK NÖ. Ihr Chef soll sie sexuell belästigt und per Kamera überwacht haben. Von Elena Lick 28.11.2026, 15:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Extreme Qualen am Arbeitsplatz, das musste eine Mitarbeiterin eines Transportunternehmens erleiden. Laut Arbeiterkammer Niederösterreich wurde die Frau von ihrem Chef sexuell belästigt. Zudem war im Betrieb eine Überwachungskamera direkt auf ihren Arbeitsplatz gerichtet.

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Nach einem längeren Krankenstand wollte die Frau keinesfalls mehr in das Unternehmen zurückkehren und wandte sich an die AK NÖ.

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Chef bestritt zunächst alle Vorwürfe

Zunächst bestritt der Arbeitgeber sämtliche Vorwürfe. Dennoch ging er auf den Lösungsvorschlag der AK ein. Wie die Arbeiterkammer im Gespräch mit "Heute" erklärt, könnte die Zahlungsbereitschaft auf ein Schuldeingeständnis hindeuten. Möglich sei aber auch, dass der Arbeitgeber damit ein Gerichtsverfahren verhindern wollte.

Man einigte sich auf die Auflösung des Dienstverhältnisses, eine Abschlagszahlung von drei Monatsentgelten und 5.000 Euro Schadenersatz. Insgesamt wurden der Frau rund 19.000 Euro brutto zugesprochen. Auch ein positives Dienstzeugnis erhielt sie.

Verbleib der Kameras ist unklar

Ob die Überwachungskameras mittlerweile entfernt wurden, ist der AK nicht bekannt. Auch über eine mögliche Meldung an die Datenschutzbehörde liegen keine näheren Informationen vor.

"Sexuelle Belästigung und illegale Videoüberwachung am Arbeitsplatz sind nicht zu tolerieren", betont AK-NÖ-Präsident Markus Wieser.