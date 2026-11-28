i Bankräuber mit FFP2-Maske in Korneuburg; der E-Scooter (l.) LPD NÖ Flucht per Scooter Insider-Job bei Bankraub – Mitarbeiter unter Verdacht Brisante Wende nach einem Banküberfall in Korneuburg: Ein 24-jähriger Angestellter soll bei der Planung des Raubes mitgemischt haben. Von Österreich Heute 28.11.2026, 21:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Monatelang ermittelte die Kripo nach einem Banküberfall in Korneuburg (NÖ). Jetzt gibt es brisante Erkenntnisse: Ausgerechnet ein Mitarbeiter der überfallenen Bank soll in den Raub verwickelt gewesen sein.

Wie der ORF berichtet, konnten die Ermittler insgesamt vier Verdächtige im Alter zwischen 23 und 30 Jahren ausforschen. Drei Männer wurden bereits festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht. Der mutmaßliche Räuber ist hingegen weiterhin auf freiem Fuß.

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Bankmitarbeiter soll Bargeld bestellt haben

Der Überfall vom 19. Juni soll von langer Hand geplant worden sein. Besonders im Fokus der Ermittler steht dabei ein 24-jähriger Bankangestellter.

Laut ORF soll der Mitarbeiter nach fingierten Telefonaten mit einem 30-jährigen Serben, der sich als Kunde ausgab, größere Mengen Bargeld für die Filiale bestellt haben.

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Ein 23-jähriger Syrer soll schließlich den Überfall verübt haben. Ein weiterer Verdächtiger, ein 24-jähriger Syrer, soll als Fluchtfahrer zwei Beteiligte ins Ausland gebracht haben.

Räuber prügelte auf Angestellte ein

Bei dem Überfall spielten sich dramatische Szenen ab. Der maskierte Täter soll direkt das Büro einer Bankmitarbeiterin aufgesucht und die Frau zur Herausgabe von Bargeld aus einem Tresor gezwungen haben.

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Doch damit nicht genug: Der Räuber soll die Angestellte auch gezwungen haben, sich auf den Boden zu legen. Anschließend habe er mehrmals auf sie eingeschlagen. Die Frau musste ambulant im Spital behandelt werden.

Beute weiterhin verschwunden

Der mutmaßliche Fluchtfahrer zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Die beiden anderen festgenommenen Männer verweigerten hingegen die Aussage.

Wie der ORF weiter berichtet, wird nach dem mutmaßlichen Bankräuber mittlerweile mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet. Wo sich das erbeutete Geld befindet, ist bisher unklar.