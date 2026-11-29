i Caroline B. ist "arbeitsunfähig" – ihre Familie verliert ab dem kommenden Jahr Geld, das sie bisher hatten. iStock Frau verzweifelt Mutter mit Behinderung verliert 500 Euro Familienbonus Caroline H. aus NÖ ist arbeitsunfähig. Durch die neue Familienbonus-Regel fehlen ihrer Familie künftig 500 Euro im Jahr. Sie fordert eine Ausnahme. Von Österreich Heute 29.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mindestens 500 Euro weniger im Jahr, obwohl die Familie ohnehin mit zusätzlichen Belastungen leben muss: Caroline B. (Name der Redaktion bekannt) aus dem Bezirk St. Pölten (NÖ) hat eine Behinderung von 70 Prozent und ist arbeitsunfähig. Die neuen Regeln beim Familienbonus Plus treffen ihre Familie besonders hart.

Mit einem Hilferuf wandte sich die Niederösterreicherin nun an "Heute". Denn während die Regierung mit der Neuregelung stärkere Anreize zur Berufstätigkeit beider Elternteile schaffen will, hat Caroline diese Möglichkeit aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht.

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"Das bedeutet für unsere Familie einen jährlichen Verlust von mindestens 500 Euro", schildert die Mutter.

Mutter kann Steuerbonus nicht nutzen

Das wird neu: Ab 2027 kann bei Kindern ab vier Jahren grundsätzlich ein Elternteil nur noch maximal 75 Prozent des Familienbonus Plus geltend machen. Statt bisher rund 2.000 Euro sind das künftig nur noch 1.500 Euro. Die restlichen 500 Euro entfallen auf den anderen Elternteil.

Weil Caroline B. arbeitsunfähig ist und die Steuerentlastung nach eigenen Angaben nicht nutzen kann, geht ihrer Familie dieser Betrag verloren.

"Das bedeutet eine Benachteiligung für Familien mit einem arbeitsunfähigen Elternteil", kritisiert die Niederösterreicherin.

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Caroline fordert Härtefallregelung

Die Mutter fordert von der Bundesregierung eine Ausnahmeregelung für Familien, in denen ein Elternteil aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann. Schließlich müssten diese Haushalte ohnehin schon zusätzliche Belastungen im Alltag bewältigen.

Caroline ist überzeugt, dass sie mit ihrem Problem nicht alleine ist. "Das betrifft ja nicht nur mich, sondern tausende Familien in ganz Österreich", schreibt sie.

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Das sagt das Finanzministerium

Auf Anfrage von "Heute" verweist das Finanzministerium darauf, dass der Familienbonus Plus bereits bei seiner Einführung im Jahr 2019 von der damaligen Regierung als Absetzbetrag von der Lohn- und Einkommensteuer konzipiert wurde.

Um den Bonus vollständig ausschöpfen zu können, sei derzeit ein monatliches Bruttoeinkommen von rund 2.500 Euro notwendig. Das Ministerium räumt ein, dass es durch die beschlossenen Änderungen dazu kommen kann, "dass nicht der maximale Absetzbetrag geltend gemacht werden kann".

Ausnahmen von der neuen Regelung gibt es für Familien mit Kindern unter vier Jahren sowie für Kinder, für die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird.

Zudem verweist das Ministerium auf den Kindermehrbetrag, der Menschen ohne oder mit geringem Einkommen unter bestimmten Voraussetzungen zusteht.