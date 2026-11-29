i Rund 1.000 Euro schauen im Schnitt bei einer Arbeitnehmerveranlagung heraus. Getty Images/iStockphoto Arbeitnehmerveranlagung Bis zu 300 Euro zurück – das ändert sich bei Steuer Beim Steuerausgleich für 2026 gibt es einige Neuerungen. Eine Steuerexpertin erklärt, welche Kosten abgesetzt werden können und welche Fristen gelten. Von Niederösterreich Heute 29.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer beim Steuerausgleich möglichst viel Geld zurückholen möchte, sollte einige wichtige Regeln beachten. Besonders bei Telearbeit, beruflichen Ausgaben und steuerlichen Absetzbeträgen gibt es für das Jahr 2026 Neuerungen. BDO-Steuerexpertin Julia Mäder erklärt, worauf Arbeitnehmer achten sollten.

Telearbeitspauschale fällt ab 2027 weg

Eine wichtige Änderung betrifft das Arbeiten von zu Hause oder unterwegs. Das steuerfreie Telearbeitspauschale kann für 2026 letztmalig genutzt werden. Arbeitgeber dürfen dafür noch bis zu 300 Euro jährlich steuerfrei auszahlen – maximal drei Euro pro Tag für höchstens 100 Telearbeitstage.

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Zahlt der Arbeitgeber weniger als drei Euro pro Tag, wird die Differenz bei der Arbeitnehmerveranlagung 2026 automatisch als Werbungskosten berücksichtigt, sofern kein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer geltend gemacht wird.

"Die Anzahl der Telearbeitstage und die Höhe des Pauschales werden aus dem Gehaltszettel übernommen und müssen nicht gesondert angegeben werden", erklärt Mäder.

Auch Möbel können abgesetzt werden

Wer sich einen Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden eingerichtet hat, kann Kosten für ergonomische Büromöbel weiterhin bis zu 300 Euro jährlich steuerlich geltend machen. Für 2026 sind dafür mindestens 26 Telearbeitstage erforderlich. Ab 2027 entfällt dieser Nachweis.

Auch berufliche Fortbildungen, Umschulungen, Spenden, Steuerberatungskosten und bestimmte Krankheitskosten können die Steuerlast reduzieren. Ebenso können unter den jeweiligen Voraussetzungen der Familienbonus Plus und der Unterhaltsabsetzbetrag berücksichtigt werden.

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Wichtig ist allerdings der Zeitpunkt der Zahlung. "Dabei sollte unbedingt beachtet werden, dass Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen bis zum 31.12.2026 bezahlt werden müssen, um in der Arbeitnehmer:innenveranlagung 2026 abgesetzt werden zu können", betont die Expertin.

Diese Frist endet am 31. Dezember

Für eine freiwillige Arbeitnehmerveranlagung bleiben grundsätzlich fünf Jahre Zeit. Wer seinen Steuerausgleich für 2021 noch nicht erledigt hat, muss daher bis spätestens 31. Dezember 2026 handeln.

Besonders lohnen kann sich eine Veranlagung für Personen, die im Laufe des Jahres arbeitslos waren oder hohe berufliche Ausgaben hatten.

Eine Pflichtveranlagung kann unter anderem notwendig sein, wenn das steuerpflichtige Jahreseinkommen 2026 über 14.769 Euro liegt und zusätzliche Einkünfte von mehr als 730 Euro erzielt wurden. Auch mehrere gleichzeitig bezogene lohnsteuerpflichtige Einkommen können eine verpflichtende Veranlagung auslösen.

Finanzamt zahlt auch automatisch zurück

Wer keine Arbeitnehmerveranlagung einreicht, kann unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem Geld zurückbekommen. Das Finanzamt führt eine sogenannte antragslose Arbeitnehmerveranlagung durch, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wer für 2024 noch keine Veranlagung eingereicht hat, könnte daher bis Ende 2026 automatisch eine Rückzahlung erhalten.

Ab 2027 kommt außerdem eine neue steuerliche Begünstigung für Menschen, die trotz Pensionsanspruch weiterarbeiten: der sogenannte Aktivitätsfreibetrag.