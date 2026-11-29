Ein Lkw sorgte am Donnerstagvormittag in Artstetten (Bezirk Melk) für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Schwerfahrzeug ins Rutschen. Es prallte frontal gegen einen Zaun und eine dahinterliegende Gartenhütte.
Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Feuerwehr Artstetten wurde zur Fahrzeugbergung alarmiert.
Bevor die Einsatzkräfte den Lkw bergen konnten, musste zunächst die beschädigte Gartenhütte abgetragen werden. Anschließend konnte das Schwerfahrzeug zurück auf die Straße gezogen werden.
Nach mehreren Stunden war der Einsatz beendet.