i In Artstetten krachte ein Lkw gegen eine Holzhütte Doku NÖ Aufwendiger Feuerwehreinsatz Rutschpartie endet für Lkw in einer Gartenhütte Ein Lkw kam mitten in Artstetten ins Rutschen und prallte gegen eine Gartenhütte. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Von Elena Lick 29.11.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lkw sorgte am Donnerstagvormittag in Artstetten (Bezirk Melk) für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Schwerfahrzeug ins Rutschen. Es prallte frontal gegen einen Zaun und eine dahinterliegende Gartenhütte.

Ein Lkw krachte gegen eine Holzhütte in Artstetten i ?

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Feuerwehr Artstetten wurde zur Fahrzeugbergung alarmiert.

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Gartenhütte musste abgetragen werden

Bevor die Einsatzkräfte den Lkw bergen konnten, musste zunächst die beschädigte Gartenhütte abgetragen werden. Anschließend konnte das Schwerfahrzeug zurück auf die Straße gezogen werden.

Nach mehreren Stunden war der Einsatz beendet.