Das Aus für "Essen auf Rädern" in Neunkirchen sorgt weiterhin für politischen Wirbel. Mit 31. Jänner 2027 soll der Sozialdienst eingestellt werden. Die FPÖ kämpft für dessen Erhalt.
Wie "Heute" berichtete, begründet die SPÖ die Entscheidung unter anderem mit fehlenden Freiwilligen. Zudem würden andere Anbieter mehr Auswahl bieten. Teilweise seien diese sogar günstiger. Die bisherigen Bezieher sollen beim Umstieg persönlich unterstützt werden.
Auf "Heute"-Nachfrage betont die FPÖ NÖ hingegen die soziale Bedeutung des bisherigen Angebots. Die Mahlzeiten würden warm geliefert und müssten nicht erst aufgewärmt werden. Hinzu komme das kurze Gespräch an der Haustür.
"Für manche ist es das einzige am ganzen Tag", erklärt Helmut Fiedler, Bezirksparteiobmann der Neunkirchener FPÖ. Die Freiwilligen würden die Menschen kennen und merken, wenn es jemandem nicht gut gehe.
Auch für den Mangel an freiwilligen Helfern hat die FPÖ einen Lösungsvorschlag. Die Stadt solle gezielt auf Vereine zugehen und um Unterstützung werben. "Wenn Helfer fehlen, dann suchen wir welche", so Fiedler. Da können laut ihm auch die Gemeinderäte mithelfen.
"Wer im Gemeinderat über Essen auf Rädern entscheidet, sollte einmal selbst an einer dieser Türen geklopft haben", heißt es auf "Heute"-Nachfrage.