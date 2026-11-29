i ? Einsatz in Wels Autofahrer donnert gegen Einfahrtstor von Parkplatz Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Sonntag in Wels-Pernau ereignet. Ein Auto ist dabei gegen ein großes Einfahrtstor gekracht. Von André Wilding 29.11.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Verkehrsunfall passierte in der Nacht auf Sonntag im Kreuzungsbereich der B1 Wiener Straße, Hans-Sachs-Straße mit der Reitschulgasse im Welser Stadtteil Pernau.

Ein Auto ist im dortigen Kreuzungsbereich gegen ein großes Zufahrtstor - dem früheren Verlauf der Industriebahn - gekracht.

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Das mittlerweile als Werbefläche dienende Tor wurde dabei schwer beschädigt. Schwerer Schaden entstand auch am verunfallten Pkw.

Gasse gesperrt

Die Rettung versorgte ersten Angaben nach mehrere Personen. Die Feuerwehr wurde zur Sicherung des beschädigten Tores alarmiert. Lockere Werbetafeln wurden entfernt.

Der verunfallte Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Die Bilder des Tages i ?

Der Kreuzungsbereich war für etwa eine Stunde nur erschwert passierbar, die Reitschulgasse zeitweise gesperrt.