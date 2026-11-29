i ? Einsatz in Pasching Bäckerei verraucht! Feuerwehr bringt Personen ins Freie In Pasching (Bezirk Linz-Land) wurden die Einsatzkräfte am späten Samstagnachmittag zu einem Brandverdacht bei einer Bäckerei alarmiert. Von André Wilding 29.11.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Feuerwehr wurde am späten Samstagnachmittag zu einem Brandverdacht alarmiert, der obere Stock war beim Eintreffen der Feuerwehr erheblich verraucht.

In der Folge wurde das Alarmstichwort auf "Brand Gewerbe" erhöht, auch eine Drehleiter wurde angefordert. Es stellte sich rasch heraus, dass es zu einem Kaminbrand gekommen ist.

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Zwei anwesende Personen wurden aus dem verrauchten Gebäude ins Freie gebracht, sie blieben zum Glück aber soweit unverletzt.

Rauchfangkehrer angefordert

Die Einsatzkräfte führten Belüftungsmaßnahmen durch. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und in der Folge ein Rauchfangkehrer angefordert.

Die Bilder des Tages i ?

Die L1227 Paschinger Straße war im Bereich der Einsatzstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über Nebenstraßen um.