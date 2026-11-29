Die Feuerwehr wurde am späten Samstagnachmittag zu einem Brandverdacht alarmiert, der obere Stock war beim Eintreffen der Feuerwehr erheblich verraucht.
In der Folge wurde das Alarmstichwort auf "Brand Gewerbe" erhöht, auch eine Drehleiter wurde angefordert. Es stellte sich rasch heraus, dass es zu einem Kaminbrand gekommen ist.
Zwei anwesende Personen wurden aus dem verrauchten Gebäude ins Freie gebracht, sie blieben zum Glück aber soweit unverletzt.
Die Einsatzkräfte führten Belüftungsmaßnahmen durch. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und in der Folge ein Rauchfangkehrer angefordert.
Die L1227 Paschinger Straße war im Bereich der Einsatzstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über Nebenstraßen um.