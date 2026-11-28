i Günther Nussbaum checkt die Schäden ProSiebenSat1Puls4 Böse Überraschung nach Einzug 530.000 Euro investiert – Jetzt schimmelt das Haus Stefanie und Kai haben 530.000 Euro in ihr Eigenheim investiert. Doch kurz nach dem Einzug entdecken sie Schimmel. Jetzt soll Günther Nussbaum helfen. Von Österreich Heute 28.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Traum vom eigenen Haus platzte für Stefanie und Kai aus Marchtrenk (Oberösterreich) kurz nach dem Einzug. Trotz einer Investition von 530.000 Euro haben die beiden nun mit massiven Problemen an ihrem Eigenheim zu kämpfen.

An der Fassade zeigen sich Verfärbungen, doch damit nicht genug: Auf zahlreichen Holzbauteilen im Dachboden hat sich Schimmel gebildet. Ein Fall für Österreichs bekanntesten Baupfusch-Jäger Günther Nussbaum.

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Experte hat einen Verdacht

Der EU-Bausachverständige nimmt das Haus in der neuen Folge von "Pfusch am Bau" genauer unter die Lupe. Nussbaum vermutet ein bauphysikalisches Problem. Doch wo liegt die genaue Ursache für die Schäden? Und wie lässt sich das Problem beheben?

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Antworten darauf gibt es am Sonntag, dem 29. November, ab 20.15 Uhr auf JOYN und PULS 4. Neben dem Schimmelhaus in Marchtrenk beschäftigt sich Nussbaum mit zwei weiteren Fällen in Niederösterreich. Bei einem davon droht im schlimmsten Fall sogar der Rückbau des Hauses.

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Zehn Wochen im Doppelpack

Im Anschluss kämpft Rechtsanwalt Christian Horwath ab 21.15 Uhr in "Mein Recht - Ich geb nicht auf" wieder für Betroffene. Die beiden Experten sind ab Sonntag zehn Wochen lang im Doppelpack zu sehen.

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