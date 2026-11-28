Der Traum vom eigenen Haus platzte für Stefanie und Kai aus Marchtrenk (Oberösterreich) kurz nach dem Einzug. Trotz einer Investition von 530.000 Euro haben die beiden nun mit massiven Problemen an ihrem Eigenheim zu kämpfen.
An der Fassade zeigen sich Verfärbungen, doch damit nicht genug: Auf zahlreichen Holzbauteilen im Dachboden hat sich Schimmel gebildet. Ein Fall für Österreichs bekanntesten Baupfusch-Jäger Günther Nussbaum.
Der EU-Bausachverständige nimmt das Haus in der neuen Folge von "Pfusch am Bau" genauer unter die Lupe. Nussbaum vermutet ein bauphysikalisches Problem. Doch wo liegt die genaue Ursache für die Schäden? Und wie lässt sich das Problem beheben?
Antworten darauf gibt es am Sonntag, dem 29. November, ab 20.15 Uhr auf JOYN und PULS 4. Neben dem Schimmelhaus in Marchtrenk beschäftigt sich Nussbaum mit zwei weiteren Fällen in Niederösterreich. Bei einem davon droht im schlimmsten Fall sogar der Rückbau des Hauses.
Im Anschluss kämpft Rechtsanwalt Christian Horwath ab 21.15 Uhr in "Mein Recht - Ich geb nicht auf" wieder für Betroffene. Die beiden Experten sind ab Sonntag zehn Wochen lang im Doppelpack zu sehen.
Wie schnell ein vermeintlich harmloses Video im Internet zur Kostenfalle werden kann, zeigt gleich die erste Folge: Ein Kärntner Unternehmer soll wegen eines nur 15 Sekunden langen Videos knapp 9.000 Euro Schadenersatz bezahlen.