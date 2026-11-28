Bei Problemen mit einem Katheter, Wunden oder entgleisten Blutzuckerwerten sollen Patienten in Oberösterreich künftig direkt zu Hause versorgt werden können. Land und Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) haben am Donnerstag den Start eines mobilen Pflegenotdienstes beschlossen.
Bereits im ersten Halbjahr 2027 startet der Probebetrieb in den Bezirken Braunau, Perg und Vöcklabruck.
Zum Einsatz kommen diplomierte Pflegekräfte, die zusätzlich als Notfallsanitäter ausgebildet sind. Bei Bedarf werden sie aus der Ferne von einem Arzt unterstützt. Unnötige Transporte ins Spital sollen dadurch vermieden werden.
Auch die Versorgung mit Kassenärzten wird ausgebaut. Im kommenden Jahr sollen 17 neue Kassenstellen geschaffen werden. Hinzu kommen drei neue Primärversorgungseinrichtungen mit insgesamt neun Kassenstellen.
Am 1. April 2027 eröffnen zwei neue Gesundheitszentren in Linz-Pichling und Gallneukirchen. Ein weiteres soll am 1. Oktober in Grieskirchen-Schlüßlberg folgen.
Derzeit gibt es in Oberösterreich 21 Primärversorgungsmodelle. Bis 2030 sollen es insgesamt 33 sein. "Durch den weiteren Ausbau der Primärversorgungseinheiten wollen wir diese für alle Menschen leicht zugängliche, erste Kontaktstelle stärken und damit das Rückgrat unserer medizinischen Versorgung sichern", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP).
Auch für Menschen, die nach Infektionen unter schweren Folgeerkrankungen leiden, wird ein neues Versorgungsangebot geschaffen. Schätzungen zufolge sind in Oberösterreich rund 80.000 Menschen von post-akuten Infektionssyndromen betroffen, darunter rund 12.000 von ME/CFS.
Am Klinikum Wels entsteht eine Spezialambulanz für Erwachsene, am Kepler Universitätsklinikum in Linz eine eigene Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Die Umsetzung beginnt 2027.
Rund 39 Millionen Euro fließen zudem in medizinische Geräte und Bauprojekte. Unter anderem sind neue CT-Geräte für die Spitäler in Rohrbach und Freistadt sowie ein Augenzentrum in Vöcklabruck geplant.
Weitere 7,4 Millionen Euro stellen Land und Sozialversicherung im kommenden Jahr für Gesundheitsvorsorge und Präventionsprojekte zur Verfügung.