i Vogelgrippe: Das Bundesheer war in früheren Jahren bereits im Einsatz wegen der Seuche. ÖBH/Albin FUSS Geflügel bereits getötet Vogelgrippe in OÖ! "Erhöhtes Risiko" in ganz Österreich Die Vogelgrippe ist in einer privaten Geflügelhaltung in Oberösterreich ausgebrochen. Ganz Österreich wird nun zum Risikogebiet erklärt. Von Österreich Heute 27.11.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehrere Gänse und Hühner einer privaten Geflügelhaltung im oberösterreichischen Bezirk Perg sind plötzlich verendet. Laboruntersuchungen bestätigten den Verdacht auf Vogelgrippe. Der gesamte verbliebene Tierbestand wurde daraufhin tierschutzgerecht getötet.

Die Behörden gehen davon aus, dass Wildvögel den Erreger in die private Geflügelhaltung eingeschleppt haben. Da es sich um eine Kleinsthaltung handelt, wird auf die Einrichtung von Sperrzonen verzichtet.

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Auch bei Wildvögeln im Bereich der Enns wurde das Virus bereits nachgewiesen. Das Gesundheitsministerium hat deshalb nun Maßnahmen für ganz Österreich festgelegt.

Ganz Österreich ist jetzt Risikogebiet

Das gesamte Bundesgebiet wird zum Gebiet mit erhöhtem Vogelgrippe-Risiko erklärt. Damit müssen sämtliche Geflügelhalter in Österreich verpflichtend Schutzmaßnahmen umsetzen, um eine Übertragung des Virus von Wildvögeln auf ihre Tiere zu verhindern.

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Geflügel muss etwa durch Netze oder Dächer vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt werden. Alternativ müssen die Fütterung und die Wasserversorgung in einem Stall oder Unterstand erfolgen. Enten und Gänse müssen getrennt von anderem Geflügel gehalten werden.

Stallpflicht in 14 Gemeinden

In 14 oberösterreichischen Gemeinden wird die Gefahrenstufe zusätzlich angehoben. Sie gelten nun als Gebiete mit stark erhöhtem Vogelgrippe-Risiko. Dort gilt für Haltungen mit mehr als 50 Stück Geflügel eine Stallpflicht.

Betroffen sind folgende Gemeinden:

Bezirk Linz-Land: Enns, Kronstorf, Hargelsberg

Bezirk Steyr-Land: Garsten, Dietach, Wolfern, St. Ulrich bei Steyr, Aschach an der Steyr, Ternberg

Bezirk Perg: Mauthausen, Langenstein, Luftenberg an der Donau

Bezirk Urfahr-Umgebung: Steyregg

Stadt Steyr

Auch tote Wildvögel müssen gemeldet werden

Die Vogelgrippe ist eine anzeigepflichtige Tierkrankheit, die bei Vögeln zu schweren Erkrankungen und zum Tod führen kann. Jeder Verdacht auf eine Infektion muss der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet werden.

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Auch wenn die Tiere plötzlich deutlich weniger fressen, trinken oder Eier legen, besteht unter bestimmten Voraussetzungen eine Meldepflicht. Gleiches gilt bei einer erhöhten Sterblichkeit im Geflügelbestand.

Wer einen toten wildlebenden Wasservogel oder Greifvogel entdeckt, muss dies ebenfalls der zuständigen Veterinärbehörde melden.

Kann ich noch bedenkenlos Eier und Fleisch essen?

Für Konsumenten gibt es Entwarnung: Über Lebensmittel wie Eier oder Geflügelfleisch wird die Vogelgrippe laut Behörden nicht übertragen.

Auch Erkrankungen beim Menschen wurden im aktuellen Seuchengeschehen in Europa bisher nicht nachgewiesen.