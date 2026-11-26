i fotokerschi.at Tragödie im Mühlviertel Lkw reißt Tunnellüfter aus Verankerung – Lenker tot Tödlicher Unfall am Donnerstag im Götschka-Tunnel im Mühlviertel: Ein Lkw-Lenker verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Von Andreas Neumayer 26.11.2026, 17:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagmittag auf der Mühlviertler Schnellstraße (S10) ab. Ein Lkw war im Götschka-Tunnel in Richtung Linz unterwegs, als der Lenker aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Schwerfahrzeug verlor.

Der Lastwagen krachte frontal gegen einen am Tunneleingang montierten Lüfter. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Lüfter aus seiner Verankerung gerissen und mehrere Meter weit ins Tunnelinnere geschleudert wurde. Der Lkw kam schließlich an der rechten Tunnelwand zum Stillstand.

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Zwei Notärzte kämpften um das Leben des Lenkers

Um 12.50 Uhr wurden die Feuerwehren Neumarkt im Mühlkreis, Kefermarkt, Hagenberg und Unterweitersdorf zur Personenrettung alarmiert.

Die Florianis leiteten sofort eine sogenannte Crash-Rettung ein, um den schwer verletzten Lenker möglichst schnell aus dem demolierten Führerhaus zu befreien. Doch trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte und der medizinischen Versorgung durch zwei Notärzte erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Tunnel für längere Zeit gesperrt

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Aufgrund der polizeilichen Unfallaufnahme, der Bergung des schwer beschädigten Lastwagens und der anschließenden Aufräumarbeiten durch die Asfinag musste der Götschka-Tunnel für längere Zeit gesperrt werden.