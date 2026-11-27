i Die Oberösterreicher können wieder ihre Skier auspacken. Oberösterreich Tourismus GmbH/David Lugmayr Opening in OÖ Ski-Saison beginnt – jetzt öffnen die ersten Lifte Das Warten hat ein Ende: In Oberösterreich stehen die ersten Skigebiete vor dem Saisonstart. Bereits morgen geht es los. Von Andreas Neumayer 27.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Endlich wieder die Skier anschnallen und die Pisten hinunterwedeln: Für Wintersportfans in Oberösterreich beginnt die neue Saison. Schon morgen fällt in Hinterstoder der Startschuss, im Dezember ziehen weitere Skigebiete nach. Das Wetter spielt perfekt mit.

Wer bereits den ersten Skiausflug plant, kann sich folgende Termine im Kalender markieren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hier startet die Ski-Saison in Oberösterreich

Hinterstoder: 28. November. Ob rasante Abfahrten oder die ersten Schwünge im Schnee: Die Skigebiete Hinterstoder-Höss und Wurzeralm bieten Wintersportlern auf bis zu 2.000 Metern Höhe jede Menge Abwechslung.

Vom kleinen Pistenflitzer bis zum sportlichen Skifahrer: Im Süden Oberösterreichs kommen Wintersportfans unterschiedlicher Könnerstufen auf ihre Kosten. Die beiden Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm bieten gemeinsam mehr als 60 Pistenkilometer und 24 Liftanlagen. Eine Tageskarte kostet 44,50 Euro.

Dachstein West - Gosau: 4. Dezember. Skifahren mit Blick auf den Dachstein: Die Skiregion Dachstein West bietet neben zahlreichen Abfahrten heuer auch einen neuen Family Park. Für einen ganzen Tag Skifahren zahlt man 63,40 Euro.



Mit dem neuen Family Park Dachstein West wurde das Angebot für Familien erweitert. Doch auch abseits der Skipisten gibt es Möglichkeiten, den Winter im Salzkammergut zu genießen.

Hochficht Böhmerwald: 5. Dezember. Wer einen Skitag am Hochficht plant, sollte vorab einen Blick auf die verschiedenen Ticketangebote werfen. Neben den regulären Skipässen stehen auch spezielle Aktionen und Vergünstigungen zur Verfügung. Der reguläre Preis für Erwachsene für einen Tag beträgt 44,50 Euro.

Wurzeralm - Spital am Pyhrn: 8. Dezember. In der Urlaubsregion 360° Alpenland erwartet Wintersportler ebenfalls für 44,50 Euro ein abwechslungsreiches Freizeitangebot. Unweit des Weltcuports Hinterstoder ist die Wurzeralm insbesondere auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet.

Feuerkogel - Ebensee: 12. Dezember. Wer mit seinen Kindern die ersten Schwünge im Schnee wagen möchte oder nach längerer Pause wieder auf die Skier steigt, findet am Feuerkogel im Salzkammergut passende Bedingungen. Ein Tag Pistenspaß kostet 59 Euro.

Dachstein Krippenstein - Obertraun: 19. Dezember. Neben klassischen Skiabfahrten stehen auch Freeriden, Skitouren und Schneeschuhwanderungen auf dem Programm. Tagespreis: 61 Euro

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Damit sollen noch vor Weihnachten alle sechs genannten Skigebiete in die Wintersaison starten. Wer den Feiertag am 8. Dezember für einen Ausflug auf die Piste nutzen möchte, hat laut Zeitplan bereits vier Skigebiete zur Auswahl.

Die Bilder des Tages i ?

Vor der Anreise empfiehlt sich ein Blick auf die aktuellen Betriebszeiten sowie die geöffneten Lifte und Pisten des jeweiligen Skigebiets.

Neuer Rekord in OÖ

Der Wintertourismus boomt in Oberösterreich, es gibt einen neuen Nächtigungsrekord. Neun Millionen Übernachtungen (von Oktober 2025 bis jetzt) sorgten für die Bestmarke, auch im Winter ist das Bundesland ein zunehmend beliebtes Urlaubsziel. Die Skigebiete bereiten sich intensiv auf den Saisonstart vor.