i E APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger 20.000 ohne Strom "Grob fahrlässig" – ÖVP-Attacke nach Stromausfall Nach dem mutmaßlichen Sabotageakt in Linz fordert die ÖVP sofortige Schutzmaßnahmen. Auch die Stadtspitze gerät nun ins Visier der Kritik. Von Österreich Heute 26.11.2026, 17:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein präparierter Stein dürfte ausgereicht haben, um Teile der oberösterreichischen Landeshauptstadt lahmzulegen. Rund 20.000 Haushalte waren am Montag in Linz plötzlich ohne Strom. Der Verdacht: Sabotage. Jetzt sorgt der Vorfall auch politisch für Zündstoff.

Wie berichtet, kam es am Montag um 3.34 Uhr zu einem Defekt im Umspannwerk Kleinmünchen. Auslöser dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ein präparierter Stein gewesen sein.

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Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung. Auch das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ist eingeschaltet. Wer hinter dem mutmaßlichen Angriff steckt, ist bisher unklar.

ÖVP-Chef schlägt Alarm

Für den Linzer ÖVP-Chef Martin Hajart wirft der Vorfall massive Sicherheitsfragen auf. Brisant: Laut einer Aussendung der ÖVP wurde auch ein Zaun beim Umspannwerk in der Lunzerstraße beschädigt.

"Es ist mehr als beunruhigend, wenn sich die Stromversorgung in Linz offenbar mit so einfachen Mitteln wie einem präparierten Stein empfindlich stören lässt", kritisiert Hajart.

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Der ÖVP-Politiker fordert nun eine sofortige Überprüfung sämtlicher kritischer Versorgungseinrichtungen in Linz. Neben dem Stromnetz sollen auch die Wasser- und Wärmeversorgung einer externen Sicherheitsanalyse unterzogen werden.

Scharfe Attacke auf Stadtspitze

Besonders hart geht Hajart mit Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und Sicherheitsreferent Michael Raml (FPÖ) ins Gericht. Er wirft beiden vor, beim Schutz der kritischen Infrastruktur bisher untätig geblieben zu sein.

Beide sitzen auch im Aufsichtsrat der Linz AG, Prammer ist sogar dessen Vorsitzender.

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Hajart verlangt zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, eine frühzeitige Erkennung möglicher Angriffe sowie einen verbindlichen Zeitplan für notwendige Nachrüstungen.

"Die Sicherheitsbehörden müssen nun in aller Ruhe klären, wer hinter dem Vorfall steckt. Die Überprüfung unserer Anlagen kann aber schon heute beginnen. Auf den nächsten Angriff zu warten, wäre grob fahrlässig", so Hajart.

20.000 Haushalte waren betroffen

Nach knapp einer Stunde waren laut Linz AG sämtliche Kundenanlagen wieder mit Strom versorgt. Auswirkungen auf die Sicherheit der Stromversorgung hat der entstandene Schaden laut Netzbetreiber derzeit nicht.