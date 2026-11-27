i Flecken im Reisepass kosteten eine Oberösterreicherin (67) ihren Thailand-Urlaub. Die Arbeiterkammer warnt. istock Böse Überraschung am Flughafen Flecken im Pass! Österreicherin (67) darf nicht fliegen Flecken im Reisepass kosteten eine Oberösterreicherin (67) ihren Thailand-Urlaub. Die Arbeiterkammer warnt. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein paar Flecken im Reisepass haben Manuela K. (67) den Urlaub gekostet. Die Oberösterreicherin aus Traun wollte Thailand, Vietnam und Kambodscha bereisen, kam allerdings nur bis Istanbul. Dort stoppte sie ein Mitarbeiter von Turkish Airlines unmittelbar vor dem Einstieg in die Maschine nach Bangkok.

"Der Grund waren Flecken auf einigen der hinteren, leeren Seiten meines Reisepasses", wird die 67-Jährige in den "OÖN" zitiert. "Die Seiten mit meinem Foto und den persönlichen Daten sind völlig unversehrt."

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Die Traunerin vermutet, dass die Verunreinigungen bei einem Kuba-Urlaub vor drei Jahren entstanden sind. Aufgefallen waren ihr diese bislang nicht. Auch bei den vorangegangenen Kontrollen in Wien und Istanbul habe es keine Probleme gegeben.

Zwei Frauen mussten umkehren

Eine Tirolerin aus derselben Reisegruppe traf ein ähnliches Schicksal. Beim Entfernen eines Gepäckaufklebers war ein Stück Papier vom Passumschlag abgerissen. Beide Frauen mussten die Nacht am Flughafen verbringen, ehe sie am nächsten Tag zurückfliegen konnten.

Erst wenige Tage zuvor war einer Linzerin in Istanbul wegen eines Machu-Picchu-Stempels im Reisepass die Weiterreise nach Thailand verweigert worden.

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Arbeiterkammer warnt Urlauber

Hinter dem Vorgehen der Fluglinie steckt laut Gernot Fieber vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich keine Willkür. Wird einem Passagier die Einreise im Zielland verweigert, muss die Fluggesellschaft die Kosten für den Rücktransport übernehmen.

Fieber empfiehlt deshalb, Reisedokumente rechtzeitig auf Flecken, Risse, nicht amtliche Stempel und ihre Gültigkeit zu überprüfen.

"Und im Zweifelsfall sollte man sich lieber einen neuen Reisepass ausstellen lassen. Das ist immer noch günstiger als ein verpasster Urlaub", heißt es weiter.