Kurz vor Weihnachten müssen sich Oberösterreichs Pendler auf zahlreiche Neuerungen einstellen. Mit 13. Dezember tritt der neue Fahrplan in Kraft. Insgesamt wurden rund 320.000 zusätzliche Bahnkilometer bestellt. Vor allem Berufspendler sollen von mehr Verbindungen am Morgen und Abend profitieren.
Eine der größten Änderungen betrifft die Pyhrnbahn: Sämtliche Züge der S4 werden künftig bis Micheldorf verlängert. Damit gibt es eine direkte Verbindung nach Linz im durchgehenden Halbstundentakt.
Aufatmen können auch Pendler aus dem Salzkammergut. Ab 28. Dezember fahren mehrere Regionalexpress-Züge (REX70) wieder direkt von und nach Linz. Seit Juni mussten Fahrgäste aufgrund von Bauarbeiten in Deutschland in Attnang-Puchheim umsteigen.
Auch auf der Donauuferbahn kehren mehrere Direktverbindungen zwischen St. Nikola-Struden und Linz zurück. Bei besonders stark ausgelasteten Pendlerzügen wird das Platzangebot verdoppelt.
Salzkammergutbahn: Mehr Züge zwischen Attnang-Puchheim und Gmunden in der Früh.
Hausruckbahn: Zusätzliche Früh- und Abendzüge, Zwei-Stunden-Takt am Wochenende.
Innkreisbahn: Stundentakt tagsüber künftig auch am Wochenende.
Almtalbahn: Mehr Verbindungen am Morgen und Abend.
Kammererbahn: Größere Züge mit mehr Sitzplätzen.
Aufpassen heißt es auf der Salzkammergutbahn. Sieben Stationen werden auf Bedarfshalte umgestellt: Wankham, Traunkirchen Ort, Steinkogl, Lauffen, Obersee, Obertraun-Koppenbrüllerhöhle und Pürgg.
Wer dort aussteigen möchte, muss künftig die Haltewunschtaste im Zug drücken.
Auch im Fernverkehr tut sich einiges: Ab 10. Juli 2027 sollen täglich elf Direktzüge pro Richtung zwischen Linz und Graz verkehren. Dazu kommt eine weitere tägliche ICE-Direktverbindung zwischen Wien und Dortmund über Linz, Wels und Schärding.
In der Region Kirchdorf-Pyhrn kommen neun neue Busse mit Klimaanlage, WLAN und USB-Anschlüssen zum Einsatz. Zudem gibt es zusätzliche Verbindungen für Schüler.
Aus Kostengründen und wegen zu geringer Auslastung wird hingegen die touristische Buslinie 432 zwischen Hinterstoder, der Polsterlucke und der Baumschlagerreith eingestellt.
Weniger erfreulich: Wegen umfangreicher Bauarbeiten in Deutschland müssen sich Pendler zwischen Februar und Juli 2027 auf Fahrplanänderungen auf der Pyhrnbahn und der Passauerbahn einstellen. Einzelne Züge sollen auf der Pyhrnbahn entfallen oder teilweise durch Busse ersetzt werden.
Auch der viergleisige Ausbau der Weststrecke zwischen Linz und Wels bringt Änderungen mit sich. Die entsprechenden Sonderfahrpläne sollen rechtzeitig veröffentlicht werden.