Knapp zwei Wochen nach der tödlichen Messerattacke im oberösterreichischen Perg gibt es eine neue Entwicklung: Jener 35-Jährige, der seinen eigenen Bruder mit einem Messer getötet haben soll, wird nun in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.
Bei der Haftprüfungsverhandlung am Freitag wurde die Krankengeschichte des Beschuldigten genauer unter die Lupe genommen. Der Mann soll an paranoider Schizophrenie leiden. Es gibt neue Hinweise darauf, dass der 35-Jährige nicht zurechnungsfähig sein könnte.
Die Richterin ordnete deshalb statt der Untersuchungshaft die vorläufige Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an, wie der ORF berichtet.
Ob der Mann zum Zeitpunkt der Bluttat tatsächlich zurechnungsfähig war, ist allerdings noch nicht geklärt. Die Psychiaterin Adelheid Kastner arbeitet derzeit an einem entsprechenden Gutachten. Die Entscheidung über die vorläufige Unterbringung greift dem Ergebnis nicht vor. Gegen den 35-Jährigen wird weiterhin wegen des Verdachts des Mordes und des versuchten Mordes ermittelt.
Vorerst bleibt der Beschuldigte bis Ende Jänner in der psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Dann steht die nächste Haftprüfung an. Dieselbe Frist hätte auch bei einer Untersuchungshaft gegolten