i Die Zurechnungsfähigkeit des Mannes könnte eingeschränkt gewesen sein. iStock Wende nach Bluttat in Perg Bruder erstochen – Verdächtiger (35) kommt in Anstalt Nach der tödlichen Messerattacke in Perg gibt es neue Erkenntnisse zum Tatverdächtigen. Der 35-Jährige soll an einer psychischen Erkrankung leiden. Von Österreich Heute 27.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Knapp zwei Wochen nach der tödlichen Messerattacke im oberösterreichischen Perg gibt es eine neue Entwicklung: Jener 35-Jährige, der seinen eigenen Bruder mit einem Messer getötet haben soll, wird nun in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Frage der Zurechnungsfähigkeit

Bei der Haftprüfungsverhandlung am Freitag wurde die Krankengeschichte des Beschuldigten genauer unter die Lupe genommen. Der Mann soll an paranoider Schizophrenie leiden. Es gibt neue Hinweise darauf, dass der 35-Jährige nicht zurechnungsfähig sein könnte.

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Die Richterin ordnete deshalb statt der Untersuchungshaft die vorläufige Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an, wie der ORF berichtet.

Gutachten soll Klarheit bringen

Ob der Mann zum Zeitpunkt der Bluttat tatsächlich zurechnungsfähig war, ist allerdings noch nicht geklärt. Die Psychiaterin Adelheid Kastner arbeitet derzeit an einem entsprechenden Gutachten. Die Entscheidung über die vorläufige Unterbringung greift dem Ergebnis nicht vor. Gegen den 35-Jährigen wird weiterhin wegen des Verdachts des Mordes und des versuchten Mordes ermittelt.

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Vorerst bleibt der Beschuldigte bis Ende Jänner in der psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Dann steht die nächste Haftprüfung an. Dieselbe Frist hätte auch bei einer Untersuchungshaft gegolten