i Dem Probeführerscheinbesitzer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Leserreporter / Privat Tempo-Wahnsinn in Steyr Mit 169 km/h im Ortsgebiet! Polizei stoppt Fahranfänger Ein Probeführerscheinbesitzer raste in der Nacht auf Samstag mit 169 km/h durch das Ortsgebiet von Steyr. Er ist seinen Schein vorerst los. Von André Wilding 28.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Um unglaubliche 109 km/h überschritt ein junger Autofahrer in der Nacht auf Samstag in Oberösterreich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Steyr geriet der 18-Jährige ins Visier der Polizei.

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Der junge Mann war mit seinem Pkw auf der B115 (Ennser Straße) unterwegs, als ihn die Beamten mittels Laserpistole mit satten 169 km/h erfassten. Erlaubt sind in diesem Bereich des Ortsgebiets lediglich 60 km/h.

Führerschein vorläufig weg

Für den 18-Jährigen war die Fahrt damit zu Ende. Die Polizisten untersagten dem jungen Raser die Weiterfahrt und nahmen ihm seinen Probeführerschein vorläufig ab.

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Der 18-Jährige wird angezeigt.