Um unglaubliche 109 km/h überschritt ein junger Autofahrer in der Nacht auf Samstag in Oberösterreich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.
Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Steyr geriet der 18-Jährige ins Visier der Polizei.
Der junge Mann war mit seinem Pkw auf der B115 (Ennser Straße) unterwegs, als ihn die Beamten mittels Laserpistole mit satten 169 km/h erfassten. Erlaubt sind in diesem Bereich des Ortsgebiets lediglich 60 km/h.
Für den 18-Jährigen war die Fahrt damit zu Ende. Die Polizisten untersagten dem jungen Raser die Weiterfahrt und nahmen ihm seinen Probeführerschein vorläufig ab.
Der 18-Jährige wird angezeigt.