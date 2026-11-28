i Die Frau wurde mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Getty Images (Symbolbild) Crash im Bezirk Gmunden Junge Frau bei Crash mit Alkolenker (20) verletzt Bei einem Crash in St. Wolfgang wurde am Freitag eine 21-jährige Autofahrerin verletzt. Der zweite Unfalllenker (20) hatte 1,08 Promille intus. Von André Wilding 28.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem Feld endete am späten Freitagabend die Autofahrt einer 21-Jährigen in Oberösterreich.

Die junge Frau aus dem Bezirk Gmunden war gemeinsam mit ihrem 59-jährigen Vater auf der L546 im Gemeindegebiet von St. Wolfgang unterwegs, als es gegen 23.30 Uhr zu einem Unfall kam.

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Kollision in Kurve

Im Bereich einer Kurve stieß die 21-Jährige mit dem entgegenkommenden Wagen eines 20-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden, zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto der jungen Frau von der Straße ab und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Ihr Vater, der auf dem Beifahrersitz saß, blieb ebenso wie der zweite Autofahrer unverletzt.

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Alkotest fällt positiv aus

Bei dem 20-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der junge Mann wird angezeigt.