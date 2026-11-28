In einem Feld endete am späten Freitagabend die Autofahrt einer 21-Jährigen in Oberösterreich.
Die junge Frau aus dem Bezirk Gmunden war gemeinsam mit ihrem 59-jährigen Vater auf der L546 im Gemeindegebiet von St. Wolfgang unterwegs, als es gegen 23.30 Uhr zu einem Unfall kam.
Im Bereich einer Kurve stieß die 21-Jährige mit dem entgegenkommenden Wagen eines 20-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden, zusammen.
Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto der jungen Frau von der Straße ab und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.
Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Ihr Vater, der auf dem Beifahrersitz saß, blieb ebenso wie der zweite Autofahrer unverletzt.
Bei dem 20-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der junge Mann wird angezeigt.