i ? Großeinsatz auf der A8 Dichter Rauch im Tunnel – Autobahn komplett gesperrt Eine starke Rauchentwicklung aus dem Tunnel Noitzmühle hat einen größeren Einsatz von 5 Feuerwehren, der Autobahnpolizei sowie der ASFINAG ausgelöst. Von André Wilding 28.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Einsatzkräfte wurden am späten Freitagabend zu einem Brandverdacht auf die A8 Innkreisautobahn zwischen Wels und Steinhaus (Bezirk Wels-Land) alarmiert, nachdem es aus der baustellenbedingt gesperrten Tunnelröhre zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Die ASFINAG sperrte zuvor auch die Richtungsfahrbahn Passau zwischen dem Knoten Voralpenkreuz und der Autobahnabfahrt Wels-West aufgrund der vorerst unklaren Rauchentwicklung. Der Ursprung war vorerst unklar.

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Defekte Baustellenheizung

Eine Erkundungsfahrt in der Baustellenröhre ergab dann relativ rasch, dass eine defekte Baustellenheizung die starke Rauchentwicklung verursacht hatte.

Nachdem die Heizanlage abgestellt wurde, wurde noch zugewartet, bis sich die Verrauchung auch in der anderen Röhre gelichtet hat.

Die Bilder des Tages i ?

Nach einer abschließenden Kontrollfahrt der Feuerwehr und der ASFINAG konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Passau wieder freigegeben werden. Der Einsatz war damit zu Ende.