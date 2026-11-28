i Der Linzer erhielt Post mit einer Zahlungsaufforderung. iStock Nur umgedreht Linzer wendet in Zufahrt – jetzt soll er 371 € zahlen Nur kurz gewendet, schon soll ein Linzer 371 Euro zahlen. Monate später flatterte ihm eine saftige Geldforderung ins Haus. Von Oberösterreich Heute 28.11.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für einen Linzer (48): Das Wenden mit seinem Auto in einer Zufahrt eines Geschäfts in der Linzer Industriezeile soll den Mann nun 371 Euro kosten. Laut eigener Aussage sei der 48-Jährige weder ausgestiegen noch habe er auf dem Grundstück geparkt.

Die Causa bezieht sich auf einen Vorfall, der im August geschah. Wie die "Krone" berichtet, sei der Linzer damals aus Neugier auf das neue Geschäft zugefahren. Da ihm der Verkauf aus der Garage allerdings seltsam vorkam, habe er wieder umgedreht.

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Geldforderung nach drei Monaten

Dennoch flatterte knapp drei Monate später ein Anwaltsschreiben mit der Geldforderung ins Haus. Darin wird ihm eine angebliche Besitzstörung vorgeworfen. Das Wenden in der Zufahrt wurde mit zwei Bildern einer Überwachungskamera dokumentiert, die innerhalb von drei Sekunden aufgenommen wurden.

Des Weiteren hätten zwei Schilder auf eine mögliche Besitzstörung sowie ein durch das Befahren des Grundstücks entstehendes Vertragsverhältnis hingewiesen. Wer das Areal unberechtigt nutzt, muss mit einer Vertragsstrafe von 200 Euro rechnen.

Anwalt verteidigt Geldforderung

Gegenüber der "Krone" verteidigte Rechtsanwalt Oliver Luesgens die Forderung. Bei dieser würde es sich um einen Pauschalbetrag und nicht um Anwaltskosten handeln. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, könnte der Linzer noch mehr Geld bezahlen müssen.

Bezüglich der Aussage des 48-Jährigen, wonach er auf dem Grundstück nur gewendet habe, sprach der Jurist von einer "gängigen Schutzbehauptung". Der Anwalt wollte jedoch nicht verraten, wie lange sich der Linzer auf dem Grundstück befunden habe.

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Überwachung inzwischen eingestellt

Aber nicht nur der Linzer bekam Post vom Eigentümer des Geschäfts. Sogar an einige Kunden seien Geldforderungen geschickt worden, was zu Aufregung führte. Laut dem Anwalt habe der Geschäftsbetreiber die Überwachung deswegen bereits entfernt.

Seitens der Arbeiterkammer OÖ wird Betroffenen geraten, nicht aus Angst sofort zu bezahlen. Mit einer Gesetzesänderung im Jänner würden die Prozesskosten bei Besitzstörungen inzwischen begrenzt sein. Des Weiteren seien die 371 Euro überhöht, befand die Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz bei der AK, Ulrike Weiß.