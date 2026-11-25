i Beim Black Friday sind begehrte Angebote schnell vergriffen – doch auch das letzte Schnäppchen im fremden Einkaufswagen ist nicht automatisch frei verfügbar. iStock/ hiro2832 Black-Friday-Schnäppchen Darf ich Ware aus einem fremden Einkaufswagen nehmen? Das letzte Schnäppchen liegt im fremden Einkaufswagen. Darf man es einfach nehmen? Dazu gibt es eine klare Antwort – zumindest zivilrechtlich. Von Heute Life 25.11.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Black Friday lässt die Kassen klingeln – und bei so manchem Kunden die Nerven blank liegen. Fernseher zum Schleuderpreis, Smartphones mit satten Rabatten und begehrte Technik zum Aktionspreis: Wenn die Stückzahlen begrenzt sind, wird der Einkauf schnell zum Wettlauf um die letzten Angebote.

Doch was passiert, wenn das begehrte Schnäppchen bereits im Einkaufswagen eines anderen Kunden liegt? Das Regal ist leer, der andere hat offenbar schneller zugegriffen. Bezahlt ist die Ware aber noch nicht. Darf man sie sich deshalb einfach aus dem fremden Wagerl nehmen?

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Die Antwort ist komplizierter, als viele vermuten. Denn auch in Österreich gibt es rechtliche Grenzen für die Schnäppchenjagd.

Letztes Black-Friday-Angebot: Einfach zugreifen?

Noch wurde an der Kassa kein Cent dafür bezahlt. Gehört das Produkt also noch niemandem? So einfach ist es nicht. Zwar bleibt die Ware bis zum Eigentumsübergang - also dem Bezahlen an der Kassa - grundsätzlich Eigentum des Händlers. Wer sie aber bereits in seinen Einkaufswagen gelegt hat, kann daran schon Besitz erworben haben. Und genau dieser Besitz ist gesetzlich geschützt.

Diese Dinge gehen Supermarkt-Mitarbeitern richtig auf die Nerven i ?

In Österreich regelt § 339 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) den Schutz vor eigenmächtigen Besitzstörungen. Darin heißt es: "Der Besitz mag von was immer für einer Beschaffenheit seyn, so ist niemand befugt, denselben eigenmächtig zu stören."

Wer also einem anderen Kunden ohne dessen Zustimmung das letzte Black-Friday-Schnäppchen aus dem Einkaufswagen nimmt, kann dessen Besitz stören. Der Betroffene kann grundsätzlich die Unterlassung des Eingriffs und den Ersatz eines nachweisbaren Schadens gerichtlich verlangen.

Hausverbot statt Black-Friday-Schnäppchen

Unabhängig von möglichen zivil- oder strafrechtlichen Folgen kann zudem der Supermarkt einschreiten. Schließlich gilt im Geschäft das Hausrecht des Betreibers.

Wer sich mit anderen Kunden um Aktionsware streitet, Produkte aus fremden Einkaufswagen nimmt oder trotz Aufforderung nicht damit aufhört, muss damit rechnen, dass Mitarbeiter eingreifen. Unter entsprechenden Umständen kann auch ein Hausverbot ausgesprochen werden.