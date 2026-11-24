i Die Gemeinde von Tisno möchte zwei Grundstücke loswerden. iStock/iascic Schnäppchen an der Küste Kroatien verkauft Grundstücke um 59.000 Euro Die Gemeinde Tisno bietet zwei kleine Baugrundstücke ab 59.000 Euro zum Verkauf – doch es gibt wichtige Hürden zu beachten. Von Heute Life 24.11.2026, 22:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Baugrundstück an der Küste Kroatiens für unter 20.000 Euro klingt im Jahr 2026 fast zu schön, um wahr zu sein. Genau eine solche Möglichkeit gibt es aktuell in Tisno, einer Gemeinde in Norddalmatien: Über eine öffentliche Ausschreibung werden zwei gemeindeeigene Grundstücke in der Stjepana-Radića-Straße mit insgesamt 353 Quadratmetern zu einem Startpreis von 168,12 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Die Details zur Ausschreibung

Die Ausschreibung läuft vom 20. November bis zum 1. Dezember 2026. Beide Parzellen befinden sich in der Zone M1, die laut Flächennutzungsplan für eine gemischte, überwiegend wohnwirtschaftliche Nutzung vorgesehen ist. Die Gemeinde Tisno entscheidet letztlich, wer den Zuschlag erhält, und behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Ausschreibung ohne Angabe von Gründen zu annullieren, wie "kristijan-antic.blog" berichtet.

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Die beiden Parzellen sind unterschiedlich groß: Eine misst 235 Quadratmeter, die andere 118 Quadratmeter, zusammen also 353 Quadratmeter. Der Gesamtstartpreis beträgt rund 59.300 Euro. Allerdings: Die Grundstücke liegen nicht direkt nebeneinander und erfüllen jeweils nicht die Mindestgröße von 350 Quadratmetern, die laut Raumordnungsplan für ein reguläres Baugrundstück in Tisno vorgeschrieben ist.

Was Käufer beachten sollten

Wer auf ein freistehendes Ferienhaus hofft, sollte deshalb vorab genau prüfen: Eine eigenständige Bebauung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, und die Details hängen vom Zuschnitt des Grundstücks, der Zufahrt, den Abstandsflächen und den Vorgaben des Raumordnungsplans ab.

Für Nachbarn, die bereits angrenzende Flächen besitzen, könnten die Parzellen dennoch interessant sein – etwa, um die eigene Bebauung zu erweitern, Abstandsflächen einzuhalten oder Parkplätze zu schaffen.

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Hintergrund zur Immobilienpolitik

Die Ausschreibung wirft auch Fragen zur lokalen Immobilienpolitik auf. Gemeinden wie Tisno verkaufen regelmäßig kleine Flächen, die sie selbst nicht nutzen können, um Kapital zu aktivieren und die Gemeindekasse zu stärken. Offen bleibt, wie die erwarteten Einnahmen von rund 59.300 Euro verwendet werden – viele Einheimische wünschen sich mehr Transparenz darüber, welchen Nutzen die Gemeinschaft davon hat.

Wer Interesse an einem Gebot hat, sollte folgende Punkte prüfen: Flächennutzungsplan und eine Bauauskunft einholen, das Grundstück vor Ort besichtigen und mit dem Kataster abgleichen, die Originalausschreibungsunterlagen genau lesen und alle Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten einplanen.