Draußen wird es langsam finster, drinnen läuft die Heizung auf Hochtouren und auf dem Sofa macht man es sich mit einer Tasse Tee gemütlich. Während wir in der kalten Jahreszeit alles dafür tun, dass es in den eigenen vier Wänden angenehm warm bleibt, vergessen viele ausgerechnet einen simplen Handgriff, der sich sogar auf der Heizkostenabrechnung bemerkbar machen könnte: das rechtzeitige Schließen der Vorhänge. Als praktischer Richtwert gilt dabei im Winter 17.30 Uhr – doch was steckt hinter dieser Uhrzeit?
Während tagsüber die Sonnenstrahlen durch die Fensterscheiben dringen und die Räume zusätzlich erwärmen können, fällt dieser natürliche Wärmegewinn nach Sonnenuntergang weg. Gleichzeitig geht über die Fenster weiterhin Wärme verloren, besonders bei älteren oder schlecht isolierten Verglasungen. Hier kommen Vorhänge, Rollos und Rollläden ins Spiel.
Werden sie rechtzeitig geschlossen, entsteht eine zusätzliche isolierende Luftschicht zwischen Fenster und Wohnraum. Diese kann den Wärmeverlust verringern und dazu beitragen, dass es drinnen länger angenehm warm bleibt. Besonders effektiv sind dicke Thermovorhänge sowie gut schließende Außenrollläden.
Hinter der ungewöhnlich konkreten Uhrzeit steckt keine komplizierte Wissenschaft, sondern ein einfacher Gedanke: In den Wintermonaten ist die Sonne um diese Zeit vielerorts bereits untergegangen. Wer erst unmittelbar vor dem Schlafengehen die Vorhänge zuzieht, lässt damit mehrere Stunden ungenutzt verstreichen, in denen wertvolle Heizwärme verloren gehen kann.
Entscheidend ist allerdings nicht die exakte Uhrzeit, sondern der Sonnenuntergang. An besonders kurzen Wintertagen kann es sich daher lohnen, die Vorhänge bereits früher zu schließen.
Doch Vorsicht: Wer lange Vorhänge vor einem Heizkörper hängen lässt, kann den gewünschten Effekt ins Gegenteil verkehren. Die warme Luft kann sich dahinter stauen, statt sich gleichmäßig im Raum zu verteilen. Tagsüber heißt es hingegen bei Sonnenschein: Vorhänge auf! So lässt sich die kostenlose Wärme der Sonne optimal nutzen.