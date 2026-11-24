i Weiß, schlicht, unauffällig: Heizkörper sehen fast überall gleich aus. iStock/pattonmania Grund überrascht Darum sind Heizkörper fast immer weiß Schon mal über die Farbe deiner Heizung nachgedacht? Warum Weiß dominiert, ist kein Zufall. Von Heute Life 24.11.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Bad: Sie hängen an unseren Wänden, halten uns im Winter warm und sehen dabei fast überall gleich aus. Die Rede ist von Heizkörpern. Doch hast du dich schon einmal gefragt, warum die Wärmespender eigentlich fast immer weiß sind? Dahinter steckt ein überraschend einfacher Grund – und ein weitverbreiteter Irrtum.

Schwarz heizt besser – oder etwa nicht?

Im Physikunterricht haben wir gelernt: Schwarze Oberflächen nehmen Wärme besser auf als helle. Gleichzeitig können sie Wärme auch besonders gut wieder abgeben. Warum also hängen in unseren Wohnungen ausgerechnet weiße Heizkörper? Die Antwort hat weniger mit Physik als mit unserem Geschmack zu tun. Denn die klassische Heizkörperfarbe ist vor allem eine Frage der Optik.

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Darum ist Weiß der große Favorit

Weiße Wände, weiße Fensterrahmen, weiße Heizkörper: Das Gesamtbild soll möglichst harmonisch wirken. Ein dunkler Heizkörper würde sich deutlich stärker vom Hintergrund abheben und schnell wuchtig erscheinen.

Weiße Modelle dagegen fallen kaum auf, wirken unauffälliger und lassen sich problemlos in die meisten Wohnräume integrieren. Besonders unter Fenstern, wo Heizkörper häufig angebracht sind, passt die Farbe zu den oft ebenfalls weißen Rahmen.

Spart ein schwarzer Heizkörper Heizkosten?

Wer jetzt überlegt, seinen Heizkörper schwarz zu streichen, um Energie zu sparen, kann sich die Mühe in der Regel sparen. Zwar können dunkle Oberflächen Wärmestrahlung besonders gut abgeben. Bei üblichen Heizkörpern spielt die Farbe allein jedoch kaum eine Rolle. Denn sie werden von innen durch warmes Heizungswasser erwärmt und geben ihre Wärme sowohl durch Strahlung als auch über die erwärmte Raumluft ab.

Entscheidend für die Heizleistung sind daher vor allem Bauart, Größe und Betriebstemperatur – nicht die Frage, ob der Heizkörper weiß oder schwarz ist.

Diese Oberflächen machen den Unterschied

Wichtiger als die Farbe kann die Art der Beschichtung sein. Besonders glänzende metallische Oberflächen, etwa verchromte oder polierte Heizkörper, geben weniger Wärmestrahlung ab als gewöhnlich lackierte Modelle. Wer einen Heizkörper neu streichen möchte, sollte deshalb zu einem geeigneten Heizkörperlack greifen. Ein schwarzer Anstrich macht aus einem herkömmlichen Modell jedenfalls keine Wunderheizung.