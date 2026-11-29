Die Feuerwehr wurde am späten Samstagabend anfangs zu einem Brand im Dachbereich eines Gebäudes in Pinsdorf alarmiert, trotz sofortiger Löschmaßnahmen breiteten sich die Flammen auf einen Großteil des betroffenen Hauses aus.
Zwischenzeitlich stand zumindest der obere Teil des Gebäudes in Vollbrand. Die Einsatzkräfte entnahmen unter anderem Löschwasser aus der direkt neben dem Einsatzort - aber bereits zum Gemeindegebiet von Altmünster gehörend - verlaufenden Aurach.
Aufgrund des niedrigen Wasserstandes gestaltet sich dies aber schwierig. Trotzdem konnten Wasserentnahmestellen im unmittelbaren Nahbereich des Brandobjektes errichtet werden.
Die Einsatzkräfte öffneten einen Teil des Dachs sowie der Fassade des Dachgeschoßes, um
den Brand letztlich unter Kontrolle zu bringen.
Eine zusätzliche Herausforderung waren auch die beengten Platzverhältnisse auf der schmalen Straße vor dem Gebäude. Angaben über Verletzte gab es vorerst nicht. Die Rettung war ebenso am Einsatzort.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Die L1302 Aurachtalstraße war im Bereich der Einsatzörtlichkeit zeitweise erschwert passierbar.