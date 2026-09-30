SPÖ-Machtkampf: Krisengipfel in Wien ist nun fix

Die Debatte um die SPÖ-Spitze soll nun bei einem gemeinsamen Treffen der Länderparteichefs besprochen werden. Parteichef Andreas Babler lädt dazu laut "Heute" am Sonntag um 16:00 Uhr nach Wien.
Damit reagiert Babler auf die Forderung nach einer Klärung der Situation, die vor allem aus Kärnten gekommen war. Hintergrund ist die Ankündigung von Gerhard Zeiler, SPÖ-Chef werden zu wollen.
Das Treffen ist für drei Stunden angesetzt. Wo genau es in Wien stattfinden soll, steht noch nicht fest. Nach der Forderung aus Kärnten ergreift Babler nun selbst die Initiative und organisiert die Zusammenkunft.
In einem Mail eines Babler-Mitarbeiters heißt es: "Wir begrüßen die Initiative aus Kärnten und der Steiermark sehr. Wir werden bei einem gemeinsamen Treffen die Ereignisse der vergangenen Tage einordnen. Die offenen Fragen bezüglich unseres Statutes, also der Regeln, die wir uns gegeben haben, können wir dabei auch klären."
Am Sonntag sollen damit nicht nur die Ereignisse der vergangenen Tage besprochen, sondern auch offene Fragen zu den parteiinternen Regeln geklärt werden.