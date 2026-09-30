i SPÖ-Chef Andreas Babler APA-Images / Starpix Länderchefs setzen sich durch SPÖ-Machtkampf: Krisengipfel in Wien ist nun fix Nach dem Vorstoß von Gerhard Zeiler kommt Bewegung in die SPÖ. Andreas Babler lädt die Länderparteichefs am Sonntag zu einem Treffen nach Wien. Von André Wilding 30.09.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Debatte um die SPÖ-Spitze soll nun bei einem gemeinsamen Treffen der Länderparteichefs besprochen werden. Parteichef Andreas Babler lädt dazu laut "Heute" am Sonntag um 16:00 Uhr nach Wien.

Damit reagiert Babler auf die Forderung nach einer Klärung der Situation, die vor allem aus Kärnten gekommen war. Hintergrund ist die Ankündigung von Gerhard Zeiler, SPÖ-Chef werden zu wollen.

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Drei Stunden für Aussprache

Das Treffen ist für drei Stunden angesetzt. Wo genau es in Wien stattfinden soll, steht noch nicht fest. Nach der Forderung aus Kärnten ergreift Babler nun selbst die Initiative und organisiert die Zusammenkunft.

In einem Mail eines Babler-Mitarbeiters heißt es: "Wir begrüßen die Initiative aus Kärnten und der Steiermark sehr. Wir werden bei einem gemeinsamen Treffen die Ereignisse der vergangenen Tage einordnen. Die offenen Fragen bezüglich unseres Statutes, also der Regeln, die wir uns gegeben haben, können wir dabei auch klären."

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Am Sonntag sollen damit nicht nur die Ereignisse der vergangenen Tage besprochen, sondern auch offene Fragen zu den parteiinternen Regeln geklärt werden.