i Die Polizei konnte den kleinen Buben das Leben retten. iStock/Pgiam Vater unter Verdacht Baby überlebt 24 Stunden in Hundekäfig vergraben Ein elf Monate alter Bub ist auf dramatische Weise gerettet worden. Das Kleinkind wurde lebendig in einem Hundekäfig unter der Erde vergraben. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 22:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der kleine Koah S. galt seit Montagvormittag als vermisst. Wie 20 Minuten berichtet, fanden Suchtrupps das Kind am Dienstag in Batesburg-Leesville, rund 50 Meter vom Haus seines Großvaters entfernt. Koah war in einem Metallkäfig eingesperrt und mit Erde bedeckt. Fast einen Tag lang musste er dort ausharren.

Entscheidend war ein leises Wimmern, das die Helfer aufhorchen ließ. "Gott ist wahrlich gut. Wir haben den kleinen Koah S. gefunden – lebendig begraben, aber er hat am Leben festgehalten", schilderte Jay Koon, Sheriff im Lexington County. Das Weinen des Buben sei "das schönste Geräusch gewesen, das man sich vorstellen kann".

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Vater als Hauptverdächtiger festgenommen

Der Vater des Kindes, der 25-jährige Michael C., wurde bereits am Montagabend in der Nähe aufgegriffen. Zuerst wurde er wegen Einbruchs und Widerstands gegen die Polizei festgenommen. Im Zusammenhang mit dem Verschwinden seines Sohnes gilt er als Hauptverdächtiger, weitere Anklagen stehen im Raum.

Laut dem "Guardian" hatte die Mutter von Koah, Dezarae S., das alleinige Sorgerecht. Normalerweise verbrachte der Bub die Wochenenden bei seiner Großmutter väterlicherseits. Am Montag in der Früh übergab sie das Kind vorübergehend an Michael C., weil sie zur Arbeit musste. Als eine andere Betreuungsperson später kam, waren Vater und Sohn plötzlich verschwunden.

Frisch aufgewühlte Erde führte zur Rettung

Die Polizei wurde zu Mittag alarmiert. Im Haus des Großvaters fanden sie offene Türen und die Sachen des Kindes, aber weder Koah noch seinen Vater. Erst am Dienstagnachmittag entdeckten Suchtrupps im nahen Waldstück auffällig frisch aufgewühlte Erde und Kiefernnadeln.

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Als sie zu graben begannen, hörten sie leise Geräusche. Unter der Erde fanden sie den Buben in einem Metallkäfig, der mit einem Tuch bedeckt war. Das Tuch sorgte offenbar für einen kleinen Luftraum und rettete Koah so das Leben. "Es wurde zu einem Wettlauf gegen die Zeit", sagte Sheriff Koon. "Alle versuchten nur noch, ihn so schnell wie möglich herauszuholen."

Die Mutter des Kindes erklärte, sie habe C. erlaubt, den Bub am Wochenende zu sehen, weil er sich in Therapie befand und laut ihren Angaben aufgehört hatte zu trinken.