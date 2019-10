Ball ins Gesicht, Schiri gibt Elfer zum Ausgleich (94.)

Die Roma fühlt sich um einen Sieg betrogen. Ein Elfmeter führte in der Europa League zum Ausgleich. Eine klare Fehlentscheidung.

"Ich kann noch immer nicht fassen, dass diese Entscheidung gegen uns getroffen wurde. Wir hatten uns die drei Punkte verdient, so enttäuscht ...", schreibt Chris Smalling auf Twitter. Er teilt ein Video der englischen TV-Station "BT-Sport", das zeigt, wie der Roma-Verteidiger im Gesicht getroffen wird.Es handelt sich um die spielentscheidende Szene des Europa-League-Matches zwischen der Roma und Borussia Mönchengladbach. Schiedsrichter Collum schätzte die Situation völlig falsch ein, sah ein Handspiel, das keines war, entschied auf Elfmeter. Lars Stindl glich für Gladbach in der 95. Minute aus. Die Italiener hatten wie der sichere Sieger ausgesehen, dank eines Treffers von Nicolo Zaniolo mit 1:0 geführt (34.).Die Entscheidung könnte am Ende auch Auswirkungen auf das Abschneiden des Wolfsberger AC haben. Die Roma und Gladbach sind Gruppengegner der Kärntner. Weil der WAC im Parallelspiel bei Basaksehir 0:1 verlor , sieht die Tabelle nach drei Spieltagen wie folgt aus: